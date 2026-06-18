В Петербурге водителя зажало между двумя автобусами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Полиция проводит проверку после ДТП с тремя автобусами в Санкт-Петербурге, где пострадал водитель одного из них, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В это время 53-летний водитель еще одного автобуса, отъезжая от остановки общественного транспорта, совершил наезд на стоявший впереди автобус. От удара тот по инерции врезался в неисправный автобус и зажал находившегося между ними водителя", - говорится в сообщении.