В Петербурге водителя зажало между двумя автобусами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием трех автобусов.
- Водителя одного из автобусов зажало между транспортными средствами, он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
- Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Полиция проводит проверку после ДТП с тремя автобусами в Санкт-Петербурге, где пострадал водитель одного из них, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло в четверг около 17.30 мск у дома 41 по Бассейной улице. По предварительным данным, автобус МАЗ остановился из-за поломки, затем к нему подъехал другой автобус для оказания помощи. В момент ремонта водитель второго автобуса находился между автобусами.
"В это время 53-летний водитель еще одного автобуса, отъезжая от остановки общественного транспорта, совершил наезд на стоявший впереди автобус. От удара тот по инерции врезался в неисправный автобус и зажал находившегося между ними водителя", - говорится в сообщении.
В результате ДТП мужчина получил травмы и в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.