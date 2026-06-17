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Окрошидзе вошел в тренерский штаб "Зенита" - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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21:02 17.06.2026
Окрошидзе вошел в тренерский штаб "Зенита"

Экс-вратарь "Зенита" Окрошидзе вошел в тренерский штаб "сине-бело-голубых"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЮрий Окрошидзе
Юрий Окрошидзе - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Окрошидзе вошел в тренерский штаб петербургского «Зенита» в качестве тренера вратарей основной команды.
  • Окрошидзе ранее работал в системе «Зенита» в 2007–2013 и 2014–2023 годах, а также с января 2026 года в качестве тренера вратарей дубля.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бывший голкипер петербургского "Зенита" Юрий Окрошидзе вошел в тренерский штаб клуба в качестве тренера вратарей основной команды, сообщается на сайте чемпионов России по футболу.
Окрошидзе работал в системе "Зенита" в 2007-2013, 2014-2023 годах, а также с января 2026 года в качестве тренера вратарей дубля.
"Сине-бело-голубые" поздравляют Юрия Александровича с новой должностью, желают успехов в работе, сухих матчей для подопечных и ярких побед", - говорится в сообщении "Зенита".
Окрошидзе 55 лет, он выступал за "Зенит" с 1988 по 1995 год, провел 105 официальных матчей, в которых пропустил 115 мячей. Также он выступал за саратовский "Сокол", казанский "Рубин", московский ЦСКА и элистинский "Уралан", работал тренером вратарей в томской "Томи", новороссийском "Черноморце" и "Оренбурге". В 1987 году Окрошидзе стал победителем юношеского чемпионата мира (игроки не старше 16 лет) со сборной СССР.
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