Окрошидзе вошел в тренерский штаб "Зенита"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Окрошидзе вошел в тренерский штаб петербургского «Зенита» в качестве тренера вратарей основной команды.
- Окрошидзе ранее работал в системе «Зенита» в 2007–2013 и 2014–2023 годах, а также с января 2026 года в качестве тренера вратарей дубля.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бывший голкипер петербургского "Зенита" Юрий Окрошидзе вошел в тренерский штаб клуба в качестве тренера вратарей основной команды, сообщается на сайте чемпионов России по футболу.
Окрошидзе работал в системе "Зенита" в 2007-2013, 2014-2023 годах, а также с января 2026 года в качестве тренера вратарей дубля.
"Сине-бело-голубые" поздравляют Юрия Александровича с новой должностью, желают успехов в работе, сухих матчей для подопечных и ярких побед", - говорится в сообщении "Зенита".
Окрошидзе 55 лет, он выступал за "Зенит" с 1988 по 1995 год, провел 105 официальных матчей, в которых пропустил 115 мячей. Также он выступал за саратовский "Сокол", казанский "Рубин", московский ЦСКА и элистинский "Уралан", работал тренером вратарей в томской "Томи", новороссийском "Черноморце" и "Оренбурге". В 1987 году Окрошидзе стал победителем юношеского чемпионата мира (игроки не старше 16 лет) со сборной СССР.