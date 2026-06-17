Окрошидзе вошел в тренерский штаб "Зенита"

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бывший голкипер петербургского "Зенита" Юрий Окрошидзе вошел в тренерский штаб клуба в качестве тренера вратарей основной команды, сообщается на сайте чемпионов России по футболу.

"Сине-бело-голубые" поздравляют Юрия Александровича с новой должностью, желают успехов в работе, сухих матчей для подопечных и ярких побед", - говорится в сообщении "Зенита".