Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал миллиардера Трабера по делу об убийстве депутата в Петербурге - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 17.06.2026 (обновлено: 22:58 17.06.2026)
Суд арестовал миллиардера Трабера по делу об убийстве депутата в Петербурге

Суд арестовал миллиардера Трабера по обвинению в убийстве депутата в Петербурге

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Басманный суд Москвы арестовал миллиардера Илью Трабера на два месяца по делу о заказном убийстве депутата в Ленинградской области в 2020 году.
  • Илья Трабер обвиняется в убийстве депутата и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду арестовал миллиардера Илью Трабера по делу о заказном убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Басманный суд Москвы арестовал Илью Трабера на два месяца", - сообщили в суде.
Наручники на двери помещения для подсудимых в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
В Приморье подростка арестовали по делу об убийстве девочки
16 июня, 21:30
Он обвиняется в совершении убийства депутата в Ленинградской области в 2020 году и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия (по пунктам "ж"," з" части 2 статьи 105 и части 4 статьи 222 УК РФ). Ранее по аналогичным статьям суд арестовал предполагаемого исполнителя Алисултана Надирбекова.
Как ранее пояснил РИА Новости участник процесса, оба проходят по делу об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году.
По этому же делу был задержан партнер Трабера Владимир Даниленко.
Получить оперативные комментарии следствия и защиты РИА Новости пока не удалось.
Согласно УПК РФ, за совершение вменяемых преступлений, Траберу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
По данным БИР-Аналитик, его основная деятельность связана с "Приморским УПК", который занимается застройкой глубоководного универсального морского портового комплекса в Выборгском районе Ленинградской области.
Житель Нижнего Тагила, оформивший заказ на имя Адольф Гитлер в пиццерии - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Суд арестовал задержанного в Нижнем Тагиле "Адольфа Гитлера"
Вчера, 22:27
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМоскваЛенинградская областьАлександр ПетровВладимир Даниленко (управляющий директор KMZ )
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала