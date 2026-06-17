Суд арестовал миллиардера Трабера по делу об убийстве депутата в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Басманный суд Москвы арестовал миллиардера Илью Трабера на два месяца по делу о заказном убийстве депутата в Ленинградской области в 2020 году.

Илья Трабер обвиняется в убийстве депутата и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду арестовал миллиардера Илью Трабера по делу о заказном убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Басманный суд Москвы арестовал Илью Трабера на два месяца", - сообщили в суде.

Он обвиняется в совершении убийства депутата в Ленинградской области в 2020 году и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия (по пунктам "ж"," з" части 2 статьи 105 и части 4 статьи 222 УК РФ ). Ранее по аналогичным статьям суд арестовал предполагаемого исполнителя Алисултана Надирбекова.

Как ранее пояснил РИА Новости участник процесса, оба проходят по делу об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году.

По этому же делу был задержан партнер Трабера Владимир Даниленко

Получить оперативные комментарии следствия и защиты РИА Новости пока не удалось.

Согласно УПК РФ, за совершение вменяемых преступлений, Траберу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.