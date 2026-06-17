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Матч за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет в Нижнем Новгороде - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
16:12 17.06.2026 (обновлено: 16:25 17.06.2026)
Матч за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет в Нижнем Новгороде

Матч за Суперкубок "Зенит" — "Спартак" пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтадион "Нижний Новгород"
Стадион Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нижний Новгород выбран местом проведения матча за Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком", сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
Решение было принято бюро исполкома РФС. Встреча пройдет 18 июля.
"О точном времени начала матча и старте билетной программы будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.
Соперники уже разыгрывали Суперкубок России в 2022 году. Тогда "Зенит" одержал победу со счетом 4:0. Всего петербургский клуб завоевывал Суперкубок России девять раз, что является рекордом турнира. Еще трижды "сине-бело-голубые" проигрывали в матче за трофей. "Спартак" пять раз принимал участие в матче за Суперкубок России и один раз завоевал трофей.
В сезоне-2025/26 "Зенит" стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), а "Спартак" завоевал Кубок России.
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