Матч за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нижний Новгород выбран местом проведения матча за Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком", сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
Решение было принято бюро исполкома РФС. Встреча пройдет 18 июля.
"О точном времени начала матча и старте билетной программы будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.
Соперники уже разыгрывали Суперкубок России в 2022 году. Тогда "Зенит" одержал победу со счетом 4:0. Всего петербургский клуб завоевывал Суперкубок России девять раз, что является рекордом турнира. Еще трижды "сине-бело-голубые" проигрывали в матче за трофей. "Спартак" пять раз принимал участие в матче за Суперкубок России и один раз завоевал трофей.
В сезоне-2025/26 "Зенит" стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), а "Спартак" завоевал Кубок России.