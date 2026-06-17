Матч за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет в Нижнем Новгороде

"О точном времени начала матча и старте билетной программы будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.

Соперники уже разыгрывали Суперкубок России в 2022 году. Тогда "Зенит" одержал победу со счетом 4:0. Всего петербургский клуб завоевывал Суперкубок России девять раз, что является рекордом турнира. Еще трижды "сине-бело-голубые" проигрывали в матче за трофей. "Спартак" пять раз принимал участие в матче за Суперкубок России и один раз завоевал трофей.