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Суд арестовал обвиняемого в заказном убийстве депутата в Петербурге - РИА Новости, 17.06.2026
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21:33 17.06.2026 (обновлено: 21:55 17.06.2026)
Суд арестовал обвиняемого в заказном убийстве депутата в Петербурге

Суд арестовал обвиняемого в заказном убийстве депутата в Петербурге в 2020 году

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Басманный суд Москвы арестовал Алисултана Надирбегова по обвинению в заказном убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году.
  • Обвиняемый также подозревается в незаконном хранении оружия в составе организованной группы.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в заказном убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году, а также за незаконное хранение оружия в составе организованной группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Басманный районный суд города Москвы 17 июня 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Надирбегова Алисултана", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что мужчина обвиняется в совершении убийства депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия (по пунктам" ж"," з" части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ).
Как пояснил РИА Новости участник процесса, Надирбегов проходит исполнителем по делу об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году. Как ожидается, в среду суд изберет меру пресечения другим фигурантам, в том числе предполагаемым организаторам.
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