Суд арестовал обвиняемого в заказном убийстве депутата в Петербурге

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в заказном убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году, а также за незаконное хранение оружия в составе организованной группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.