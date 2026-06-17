Шварц вернулся в Москву для работы в "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сандро Шварц прилетел в Москву для работы на посту главного тренера футбольного клуба «Динамо».
- Соглашение Сандро Шварца с ФК «Динамо» рассчитано до лета 2029 года.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Немецкий специалист Сандро Шварц прилетел в Москву для работы на посту главного тренера столичного футбольного клуба "Динамо", передает корреспондент РИА Новости из аэропорта Внуково.
Шварц был назначен на пост главного тренера "Динамо" в конце мая. Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. Ранее он возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год. После ухода из "Динамо" Шварц работал в немецкой "Герте" и американском "Нью-Йорк Ред Буллз".
"Динамо" завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 45 очков. Команда не смогла выйти в суперфинал Кубка России, уступив "Краснодару" в финале пути РПЛ.