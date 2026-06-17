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Шварц вернулся в Москву для работы в "Динамо" - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
19:10 17.06.2026 (обновлено: 19:11 17.06.2026)
Шварц вернулся в Москву для работы в "Динамо"

Немецкий тренер Шварц вернулся в Москву для работы в футбольном "Динамо"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГлавный тренер "Динамо" Сандро Шварц
Главный тренер Динамо Сандро Шварц - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сандро Шварц прилетел в Москву для работы на посту главного тренера футбольного клуба «Динамо».
  • Соглашение Сандро Шварца с ФК «Динамо» рассчитано до лета 2029 года.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Немецкий специалист Сандро Шварц прилетел в Москву для работы на посту главного тренера столичного футбольного клуба "Динамо", передает корреспондент РИА Новости из аэропорта Внуково.
Шварц был назначен на пост главного тренера "Динамо" в конце мая. Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. Ранее он возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год. После ухода из "Динамо" Шварц работал в немецкой "Герте" и американском "Нью-Йорк Ред Буллз".
"Динамо" завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 45 очков. Команда не смогла выйти в суперфинал Кубка России, уступив "Краснодару" в финале пути РПЛ.
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