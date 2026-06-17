РФС утвердил календарь Первой лиги на сезон-2026/27

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Календарь Первой лиги на сезон-2026/27 утвердили 16 июня на заседании бюро исполкома РФС, новый сезон стартует 11 июля и завершится 30 мая 2027 года.
- "Родина" и воронежский "Факел" вышли в Российскую премьер-лигу.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Утвержден календарь Первой лиги на сезон-2026/27, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Календарь был утвержден 16 июня на заседании бюро исполкома РФС. Новый сезон Первой лиги стартует 11 июля. Заключительный, 34-й тур состоится 30 мая 2027 года.
Победителем Первой лиги в сезоне-2025/26 стала московская "Родина". Вместе с ней в Российскую премьер-лигу (РПЛ) со второго места вышел воронежский "Факел". Их заменят вылетевшие из РПЛ "Сочи" и "Нижний Новгород".
Первую лигу также покинули новороссийский "Черноморец", саратовский "Сокол" и "Чайка" из села Песчанокопское. Вместо них право выступать во втором по статусу дивизионе чемпионата России получили "Ленинградец" и ивановский "Текстильщик". Третий участник Первой лиги определится по итогам стыковых матчей между новосибирской "Сибирью" и московским "Велесом".
"Текстильщик" вышел в Первую лигу
13 июня, 18:21