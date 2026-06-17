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Власти Канады отклонили апелляцию Парти на отказ в выдаче визы - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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01:02 17.06.2026
Власти Канады отклонили апелляцию Парти на отказ в выдаче визы

Власти Канады отклонили апелляцию Парти на запрет на въезд в страну

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТомас Парти
Томас Парти - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадские власти отклонили апелляцию футболиста сборной Ганы Томаса Парти на запрет на въезд в страну.
  • Томас Парти пропустит первый матч чемпионата мира против команды Панамы из-за отказа в выдаче визы.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Канадские власти отклонили апелляцию футболиста сборной Ганы Томаса Парти на запрет на въезд в страну, сообщает talkSPORT.
Парти вошел в состав национальной команды на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике. 12 июня стало известно, что канадские власти отказали в выдаче визы полузащитнику, в связи с чем тот пропустит первый матч турнира против команды Панамы. Футболист оспорил решение.
Слушание по апелляции прошло в Оттаве во вторник.
В июле 2025 года полиция предъявила игроку испанского "Вильярреала" обвинения по пяти эпизодам изнасилования, два из которых относятся к одной женщине и три - к другой. Также Парти обвиняется в сексуальных домогательствах к третьей женщине. Все эпизоды произошли в 2021 и 2022 годах. Ганский футболист не признал себя виновным в суде, он был выпущен под залог.
Парти также выступал за английский "Арсенал", испанские "Атлетико", "Мальорку" и "Альмерию". В составе мадридского клуба полузащитник стал чемпионом Испании, а также победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. За сборную Ганы Парти провел 57 матчей и забил 15 голов.
Ганцы проведут первый матч чемпионата мира в Торонто 17 июня против команды Панамы. Также им предстоит сыграть в группе L с командами Англии и Хорватии, обе встречи состоятся в США.
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