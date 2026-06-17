Власти Канады отклонили апелляцию Парти на отказ в выдаче визы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадские власти отклонили апелляцию футболиста сборной Ганы Томаса Парти на запрет на въезд в страну.
- Томас Парти пропустит первый матч чемпионата мира против команды Панамы из-за отказа в выдаче визы.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Канадские власти отклонили апелляцию футболиста сборной Ганы Томаса Парти на запрет на въезд в страну, сообщает talkSPORT.
Слушание по апелляции прошло в Оттаве во вторник.
В июле 2025 года полиция предъявила игроку испанского "Вильярреала" обвинения по пяти эпизодам изнасилования, два из которых относятся к одной женщине и три - к другой. Также Парти обвиняется в сексуальных домогательствах к третьей женщине. Все эпизоды произошли в 2021 и 2022 годах. Ганский футболист не признал себя виновным в суде, он был выпущен под залог.