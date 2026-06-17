"Это очень странно": Васильев о статье IIHF о кубке Стэнли

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости назвал дискриминацией решение Международной федерации хоккея (IIHF) не упомянуть российских игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в материале о завоевании командой Кубка Стэнли.