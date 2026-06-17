Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал дискриминацией решение IIHF не упомянуть российских игроков клуба НХЛ "Каролина Харрикейнз" в материале о завоевании командой Кубка Стэнли.
- "Каролина" победила "Вегас Голден Найтс" в шестом матче финала Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4-2, в составе победителей выступают трое российских хоккеистов: Петр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников.
- Дмитрий Васильев предположил, что на IIHF оказывается давление, и назвал возможное отсутствие упоминания российских игроков перестраховкой.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости назвал дискриминацией решение Международной федерации хоккея (IIHF) не упомянуть российских игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в материале о завоевании командой Кубка Стэнли.
В ночь на понедельник "Каролина" победила "Вегас Голден Найтс" в шестом матче финала Кубка Стэнли (3:0) и выиграла серию со счетом 4-2. В составе победителей выступают трое российских хоккеистов: голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для них Кубок Стэнли стал первым в карьере.
"Это очень странно. Скорее всего, на них оказывается колоссальное давление, хотя та же НХЛ является достаточно независимой организацией, которая пытается игнорировать политические интриги. Видимо, решили перестраховаться. Но думаю, что они договорились об этом с руководством и нашими ребятами, потому что в противном случае налицо дискриминация", - сказал Васильев.