В НХЛ оценили вероятность увидеть Кубок Стэнли в России следующим летом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Каролина" победила "Вегас Голден Найтс" в шестом матче финала Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4:2, среди победителей — трое российских хоккеистов: Петр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников.
- НХЛ с 2022 года запрещает привозить Кубок Стэнли в Россию, и на данный момент рано говорить о возможности увидеть трофей в России летом 2027 года, заявил Замкомиссара НХЛ Билл Дэйли.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил РИА Новости, что на данный момент слишком рано говорить о том, смогут ли в России увидеть Кубок Стэнли следующим летом.
В ночь на понедельник "Каролина" победила "Вегас Голден Найтс" в шестом матче финала Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4-2. В составе победителей выступают трое российских хоккеистов: голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для них Кубок Стэнли стал первым в карьере. Ранее Дэйли сообщил РИА Новости, что российские игроки не смогут привезти трофей в Россию.
"Слишком рано говорить", - сказал Дэйли, отвечая на вопрос РИА Новости о том, смогут ли в России увидеть трофей летом 2027 года.
НХЛ с 2022 года запрещает привозить Кубок Стэнли в Россию.