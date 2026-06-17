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В НХЛ оценили вероятность увидеть Кубок Стэнли в России следующим летом - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Хоккей
 
10:52 17.06.2026
В НХЛ оценили вероятность увидеть Кубок Стэнли в России следующим летом

Дэйли: рано говорить о том, увидят ли в России Кубок Стэнли следующим летом

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкКубок Стэнли
Кубок Стэнли - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Кубок Стэнли. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Каролина" победила "Вегас Голден Найтс" в шестом матче финала Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4:2, среди победителей — трое российских хоккеистов: Петр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников.
  • НХЛ с 2022 года запрещает привозить Кубок Стэнли в Россию, и на данный момент рано говорить о возможности увидеть трофей в России летом 2027 года, заявил Замкомиссара НХЛ Билл Дэйли.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил РИА Новости, что на данный момент слишком рано говорить о том, смогут ли в России увидеть Кубок Стэнли следующим летом.
В ночь на понедельник "Каролина" победила "Вегас Голден Найтс" в шестом матче финала Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4-2. В составе победителей выступают трое российских хоккеистов: голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для них Кубок Стэнли стал первым в карьере. Ранее Дэйли сообщил РИА Новости, что российские игроки не смогут привезти трофей в Россию.
"Слишком рано говорить", - сказал Дэйли, отвечая на вопрос РИА Новости о том, смогут ли в России увидеть трофей летом 2027 года.
НХЛ с 2022 года запрещает привозить Кубок Стэнли в Россию.
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ХоккейСпортРоссияБилл ДэйлиПетр КочетковКубок СтэнлиАлександр НикишинАндрей СвечниковВегас Голден НайтсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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