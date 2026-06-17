В НХЛ оценили вероятность увидеть Кубок Стэнли в России следующим летом

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил РИА Новости, что на данный момент слишком рано говорить о том, смогут ли в России увидеть Кубок Стэнли следующим летом.

"Слишком рано говорить", - сказал Дэйли, отвечая на вопрос РИА Новости о том, смогут ли в России увидеть трофей летом 2027 года.