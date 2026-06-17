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Никитин: число самозанятых перевозчиков в ФГИС "Такси" выросло в 24 раза - РИА Новости, 17.06.2026
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Твой бизнес
 
12:59 17.06.2026
Никитин: число самозанятых перевозчиков в ФГИС "Такси" выросло в 24 раза

Никитин: число самозанятых перевозчиков в госсистеме по такси выросло в 24 раза

© РИА Новости / Алексей НикольскийМинистр транспорта России Андрей Никитин
Министр транспорта России Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Министр транспорта России Андрей Никитин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число самозанятых перевозчиков в ФГИС «Такси» с момента ее запуска в 2023 году выросло в 24 раза — до 270 тысяч.
  • По данным Минтранса РФ, в 2025 году количество зарегистрированных перевозчиков в системе выросло на 98%, до почти 337,5 тысячи.
  • Министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что благодаря системе «Такси» люди, которые раньше работали в неформальном секторе, теперь интегрированы в легальное поле.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Число самозанятых перевозчиков в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) "Такси" с момента ее запуска в 2023 году выросло в 24 раза – до 270 тысяч, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Министр в среду выступает в Совете Федерации на правчасе "Цифровая и технологическая трансформация транспортного комплекса России".
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"После вступления в силу 580-го федерального закона и создания ФГИС "Такси" число самозанятых перевозчиков в системе выросло в 24 раза – до 270 тысяч", - заявил глава министерства.
ФГИС "Такси" запущена 1 сентября 2023 года. По данным Минтранса РФ, в 2025 году количество зарегистрированных перевозчиков в системе выросло на 98% в 2025 году, до почти 337,5 тысячи.
"Важно не только обеспечить доступность услуги в цифровом виде, но и способствовать "обелению" рынка. Одновременно с этим – повышать безопасность", - отметил Никитин.
По его словам, таксомоторные перевозки демонстрируют работу системы на практике.
"Люди, которые раньше работали полностью в неформальном секторе, теперь интегрированы в легальное поле", - заключил министр.
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