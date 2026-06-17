Никитин: число самозанятых перевозчиков в ФГИС "Такси" выросло в 24 раза

Краткий пересказ от РИА ИИ Число самозанятых перевозчиков в ФГИС «Такси» с момента ее запуска в 2023 году выросло в 24 раза — до 270 тысяч.

По данным Минтранса РФ, в 2025 году количество зарегистрированных перевозчиков в системе выросло на 98%, до почти 337,5 тысячи.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что благодаря системе «Такси» люди, которые раньше работали в неформальном секторе, теперь интегрированы в легальное поле.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Число самозанятых перевозчиков в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) "Такси" с момента ее запуска в 2023 году выросло в 24 раза – до 270 тысяч, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Министр в среду выступает в Совете Федерации на правчасе "Цифровая и технологическая трансформация транспортного комплекса России".

"После вступления в силу 580-го федерального закона и создания ФГИС "Такси" число самозанятых перевозчиков в системе выросло в 24 раза – до 270 тысяч", - заявил глава министерства.

ФГИС "Такси" запущена 1 сентября 2023 года. По данным Минтранса РФ , в 2025 году количество зарегистрированных перевозчиков в системе выросло на 98% в 2025 году, до почти 337,5 тысячи.

"Важно не только обеспечить доступность услуги в цифровом виде, но и способствовать "обелению" рынка. Одновременно с этим – повышать безопасность", - отметил Никитин

По его словам, таксомоторные перевозки демонстрируют работу системы на практике.