Никитин: к концу 2035 года четверть логистики в России будет беспилотной

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Десятки тысяч автономных грузовиков будут ездить в России к концу 2035 года, это сделает 25% логистики в стране беспилотной, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин.

"Сейчас идет активное развитие беспилотных грузоперевозок. На федеральных трассах М-11, М-12, М-4, ЦКАД курсируют порядка ста высокоавтоматизированных грузовиков. Ожидаем, что к концу 2035 года их флот составит десятки тысяч единиц. Это сделает 25% логистики страны беспилотной", - сказал министр.