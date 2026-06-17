Никитин: к концу 2035 года четверть логистики в России будет беспилотной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- К концу 2035 года в России будет десятки тысяч автономных грузовиков.
- 25% логистики в России станет беспилотной благодаря автономным грузовикам.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Десятки тысяч автономных грузовиков будут ездить в России к концу 2035 года, это сделает 25% логистики в стране беспилотной, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин.
Министр транспорта в среду выступает в Совете Федерации на правчасе "Цифровая и технологическая трансформация транспортного комплекса России".
"Сейчас идет активное развитие беспилотных грузоперевозок. На федеральных трассах М-11, М-12, М-4, ЦКАД курсируют порядка ста высокоавтоматизированных грузовиков. Ожидаем, что к концу 2035 года их флот составит десятки тысяч единиц. Это сделает 25% логистики страны беспилотной", - сказал министр.