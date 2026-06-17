Ильсур Метшин: саммит АСЕАН в Казани помогает в развороте России на Восток

Казань 17-19 июня примет юбилейный международный саммит Россия-АСЕАН, на который прибудут 13 официальных делегаций. Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал в интервью РИА Новости, как город готовился к одному из крупнейших международных событий, где разместят гостей и какого эффекта ждет столица Татарстана от саммита.

На полях саммита Россия – АСЕАН в Казани 17 июня пройдет деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.

– Ильсур Раисович, в Казани стартует международный саммит Россия – АСЕАН. Как готовили город к его проведению?

– Казань готова к приему высоких гостей. По масштабности и важности саммит АСЕАН – это второе событие для города после саммита БРИКС . Столице Татарстана вновь доверено представлять Россию перед высокими делегациями стран Юго-Восточной Азии . Нам предстоит принять и разместить 13 правительственных делегаций, три делегации международных организаций. Вместе с переводчиками, журналистами, техническим персоналом ожидаем порядка 8,5 тысячи человек. Для их приема и комфортной работы подготовлено девять площадок, 30 отелей, больше сотни ресторанов и кафе, а также городская инфраструктура: вокзалы, дороги, общественные пространства.

Мы обновили 200 тысяч квадратных метров дорог. Благоустроили территорию вокруг обновленного ЦУМа (Центр уникального мастерства – ред.), где организована выставка достижений предприятий республики. Отремонтировали ряд объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Высадили 1,3 миллиона цветов – это втрое больше, чем обычно. Получилось символично – сейчас цветов в городе столько же, сколько жителей. Общая площадь цветочного оформления на 68 улицах Казани – 22 тысячи квадратных метров. Установлены более двух тысяч цветочных кашпо. Все это благодаря новому тепличному хозяйству МУП "Горводзеленхоз". Его построили прошлой осенью взамен старых теплиц, которым было без малого полвека.

Это я говорю только о том, что сделано муниципалитетом. Кроме этого, многие организации активно украшают свои территории и фасады – это стало уже новой городской традицией. У нас кашпо с цветами можно увидеть даже на строительных заборах.

– Принять 13 делегаций самого высокого уровня – это очень ответственно.

– Предстоит большое количество двусторонних встреч. Многие из них планируются с участием президента России Владимира Владимировича Путина. Уровень ответственности – высочайший. Для размещения первых лиц государств будут задействованы только те гостиницы, где есть президентские люксы. Благодаря тому, что мы уже принимали саммит стран БРИКС+, таких отелей в городе немало. В 2024 году казанские отельеры инвестировали в объекты размещения свыше одного миллиарда рублей. Количество президентских люксов в городе тогда выросло с восьми до 21, все они поддерживаются в идеальном состоянии, отельеры щепетильно за этим следят. А главное – за прошедшее после Универсиады 2013 года время очень подтянулся сервис. Это очень важно, потому что одно дело – видеть стены, другое – гостеприимство.

Помимо отелей, для людей, обеспечивающих работу саммита, задействованы и общежития федеральных вузов – Деревни Универсиады (Казанский федеральный университет), площадки Казанского национального исследовательского технического университета – КАИ, аграрного и энергетического университетов. Благо, все эти общежития не уступают по комфорту многим гостиницам.

Мы любое событие организовываем, как в первый раз. Стоит себе сказать: "Мы все умеем, мы все знаем", – начинаются проблемы. Поэтому мы ставили себе задачу иметь полную картину по каждому отелю. Красота состоит из деталей. Вплоть до каждой мыльницы мы все тщательно проверяли, смотрели, как устраняются наши замечания. Обошли также больше 100 ресторанов и кафе. Грубых нарушений нигде, к счастью, не встретили, к рабочим замечаниям менеджмент отнесся с пониманием. В ряде ресторанов сейчас меню переводят на языки Юго-Восточной Азии, чтобы гостям форума было комфортно сделать заказ. Есть персонал, который разговаривает на разных языках. По своей инициативе некоторые рестораны готовят даже специальные программы встречи гостей – с национальной музыкой, костюмами, конечно, с чак-чаком.

В гостиницах, ресторанах и кафе, медучреждениях, даже на АЗС владельцы сейчас активно внедряют сертификацию по стандарту "Муслим Френдли" в соответствии с этикой ислама. Для гостей саммита АСЕАН это тоже важно, ведь во многих из стран-участников много мусульман. Одна Индонезия , в которой 287 миллионов жителей и львиная доля их – мусульмане, чего стоит!

– В последние годы в Казани практически ежегодно проводятся глобальные политические мероприятия: саммит стран БРИКС+, заседание ассоциации "Объединенные города и местные власти", экономический саммит "Россия – исламский мир: KazanForum", российско-китайский форум. Недавно прошло заседание совета министров иностранных дел ОДКБ. Как Казани удалось поменять статус спортивной столицы России на роль одной из ключевых международных площадок?

– Саммит проходит на фоне активного разворота России на Восток . А Татарстан уже не первый год занимает особое место в налаживании диалога России с исламским миром и странами Востока. Наш раис (глава Татарстана – ред.) Рустам Минниханов проводит гигантскую работу в этом направлении. Поэтому доверие к Татарстану и к Казани, как столице республики, очень высоко в этих странах. К тому же, Татарстан – один из передовых регионов страны по экономическому, социальному, культурному развитию и может достойно представлять лицо современной России.

– Какой эффект получает город от проведения таких крупных международных мероприятий?

– Мультипликационный. Укрепляется репутация территории, ее узнаваемость во всем мире. А ведь еще относительно недавно Казань, Татарстан за пределами страны нередко путали с Казахстаном . Растет профессионализм наших людей, их компетентность, уверенность в себе. Увеличивается интерес к городу, в том числе со стороны бизнеса. Проведение глобальных международных событий каждый раз открывает перед городом новое окно возможностей. И мы на 100% стремимся эти возможности использовать для улучшения городской инфраструктуры на благо казанцев.

Если говорить об инвестициях, то каждое такое мероприятие – повод для привлечения дополнительных средств в городскую инфраструктуру. Так было с Универсиадой, Чемпионатом мира по футболу, саммитом БРИКС, и так будет с предстоящим саммитом Россия – АСЕАН. Гости и делегации приедут, поработают и уедут, а отремонтированные дороги останутся, что не может не радовать.

В этом году для подготовки городской инфраструктуры из республиканского бюджета Казани выделено более миллиарда рублей. Попутно с обновлением дорожного полотна город получил допфинансирование на приведение в порядок сопутствующей инфраструктуры, которая в рамках обычных дорожных программ, как правило, не закладывается.

Увеличение масштаба проводимых в Казани событий прямо пропорционально требованиям к качеству городской среды, комфорту и атмосфере. Чем круче событие, тем сложнее ему соответствовать. Это иногда даже болезненно, но большая волна поднимает все лодки. Скажем, всю модернизацию в гостиницах отельеры делают за свой счет, понимая потребности города, и мы за это им очень благодарны. Тут баланс – с ростом интереса к городу растет туристический поток, в том числе увеличивается число гостей на глобальные мероприятия. В прошлом году Казань посетили пять миллионов гостей. Для сравнения: 20 лет назад в год тысячелетия Казани туристов было порядка 400 тысяч.

В этом году, готовясь к саммиту АСЕАН, мы посмотрели на город свежим взглядом. И увидели реальную проблему: автобусы, курсирующие из Казани в аэропорт – он находится территориально в другом муниципальном районе – как из 90-х годов. Такого быть не должно! Сейчас минтранс республики подготовил решение о смене старых автобусов на современные.

– Как к проведению таких масштабных мероприятий относятся горожане?

– Об ограничениях в движении транспорта и изменениях маршрутов горожан предупредили. Есть соответствующее постановление о движении авто, а также СИМ и курьеров на отдельных участках, где будут проходить мероприятия саммита. Временные ограничения движения транспортных средств, изменения маршрутов вблизи площадок саммита – это неизбежные меры безопасности, требование международных протоколов. Как показывает практика, город достаточно спокойно справляется со всеми ограничениями. Еще раз: они действуют только непосредственно вокруг мест проведения. Думаю, существенно на жизни казанцев это не отразится. Тем более, начались каникулы: детей меньше, машин меньше.

– Как в городе будет обеспечиваться безопасность участников саммита?