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Причиной слез Месси во время матча ЧМ стала тяжелая болезнь отца, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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23:33 17.06.2026
Причиной слез Месси во время матча ЧМ стала тяжелая болезнь отца, пишут СМИ

La Opinion: причиной слез Месси во время матча ЧМ стала тяжелая болезнь отца

© Фотография из соцсетейЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фотография из соцсетей
Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не смог сдержать слез после первого гола на чемпионате мира.
  • Сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0, Месси оформил хет-трик.
  • Отец Месси столкнулся с серьезной проблемой со здоровьем, ситуация остается сложной.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не смог сдержать слез после первого гола на чемпионате мира из-за тяжелой болезни своего отца Хорхе Месси, сообщает La Opinion.
В ночь на среду сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0 во встрече первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Месси оформил хет-трик. После встречи аргентинец заявил, что не смог сдержать слез после первого гола, потому что пережил перед этим несколько трудных дней.
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В январе стало известно, что отец Месси столкнулся с серьезной проблемой со здоровьем, которая потребовала консультаций со специалистами в США и Аргентине для подтверждения диагноза, оценки его состояния и получения дополнительных медицинских заключений.
Диагноз Месси-старшего остается неизвестным, источники, близкие к игроку, сообщили, что ситуация со здоровьем отца футболиста остается сложной и Месси лично участвовал в организации более глубоких обследований. Отмечается, что его партнер по сборной Родриго де Пауль оказывал ему помощь с поиском специалистов для повторных консультаций в Аргентине.
Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Он принимает участие в шестом мировом первенстве в своей карьере и после первого тура стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, сравнявшись по голам с немцем Мирославом Клозе (16).
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