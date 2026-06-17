Безумец и гений: судья побоялся удалить Месси в матче чемпионата мира

Лионелю Месси хватило одного матча, чтобы возглавить гонку бомбардиров чемпионата мира. Но исторический хет-трик в ворота сборной Алжира не состоялся, если бы судья удалил Лео. Почему он этого не сделал? Испугался? РИА Новости рассказывает, что произошло в скандальном эпизоде.

"Роналдо не на первом месте"

"Месси – безумец!", – заявил лидер сборной Норвегии Эрлинг Холанд. "Вневременной гений", – отреагировал президент ФИФА Джанни Инфантино. Лео приехал на свой шестой мундиаль и за неделю до 39-летия в одиночку уничтожил команду Алжира. А ведь мог и вовсе сделать покер, но его первый гол отменили из-за офсайда.

« "Я уже добился большего, чем мог мечтать, как индивидуально, так и в команде. Все это намного превосходит мои детские мечты. Для меня большая честь быть в списке лучших бомбардиров чемпионата мира рядом с Клозе, Роналдо и Мбаппе, но, в конце концов, это всего лишь статистика. Я горжусь тем, что могу соревноваться с ними, но лично для меня это ничего не значит. Роналдо – один из величайших, и он не на первом месте", – цитирует Infobae Месси.

© REUTERS / Bernadett Szabo Лионель Месси и Аисса Манди после столкновения в матче чемпионата мира-2026 © REUTERS / Bernadett Szabo Лионель Месси и Аисса Манди после столкновения в матче чемпионата мира-2026

Но на 31-й минуте главный арбитр Шимон Марциняк имел все основания отправить аргентинца в раздевалку. В попытке отобрать мяч у защитника Аиссы Манди нападающий сзади наступил шипами на икроножную мышцу алжирца. Видеоассистенты судьи даже не позвали Марциняка к монитору. В итоге Месси избежал даже желтой карточки.

Экс-арбитр Пауло Сезар де Оливейра встал на сторону форварда: "За это нарушение полагалась желтая. Неосторожный контакт, который, согласно правилам, означает, что игрок совершает действие, не учитывая последствий или риска для соперника. Но стык получился не слишком интенсивным, чрезмерных усилий Месси не приложил, чтобы получить красную".

© REUTERS / DENNY MEDLEY Лионель Месси и Аисса Манди после столкновения в матче чемпионата мира-2026 © REUTERS / DENNY MEDLEY Лионель Месси и Аисса Манди после столкновения в матче чемпионата мира-2026

Аналитик испанской Marca Павел Фернандес тоже изначально утверждал, что Месси не заслуживал удаления, но спустя время изменил точку зрения: "Возьму свои слова обратно. Чем больше я смотрю повтор этого момента, тем краснее мне кажется. Да, я говорил, что Месси некуда было убрать ногу. Но теперь я вижу, как он вытягивает ступню. Неудовлетворительная оценка для Марциняка. Он что, забыл карточки в раздевалке?"

"К нему особо отношение"

Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов предположил, что именно отсутствие дополнительного усилия со стороны аргентинца позволило ему избежать удаления.

« "Это серьезное нарушение правил, – сделал вывод экс-арбитр. – Месси попадает прямой ногой сзади в открытую часть икроножной мышцы. Это удаление должно было. Он находился сзади и на нем ответственность за то, что он делает. Можно додумать, почему не дали красную – видимо, посчитали, что не было дополнительного усилия. Но здесь ключевое, что он находился сзади, открытые шипы. Я не видел там попытки сыграть в мяч".

© REUTERS / JAY BIGGERSTAFF Лионель Месси © REUTERS / JAY BIGGERSTAFF Лионель Месси

Тренер сборной Алжира Владимир Петкович, комментируя ситуацию, был немногословен: "Нет смысла комментировать гипотетические ситуации. Но все это видели, включая меня. После матча я посмотрел повтор, но не хочу много об этом говорить".

Бывший венесуэльский нападающий Алехандро Морено, оценивая произошедший стык, высказался максимально жестко. Он не только назвал это 100-процентной красной карточкой, но и поднял тему исключительности некоторых футболистов: "Это укладывается в представление о том, что к выдающимся игрокам существует особое отношение. Почему Марциняка не позвали смотреть повтор к монитору? Как бы я ни любил Месси, это был грубый, плохой контакт. Когда ты сзади проходишься по чьей-то икре, за это следует удалять".