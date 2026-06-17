Безумец и гений: судья побоялся удалить Месси в матче чемпионата мира

"Роналдо не на первом месте"
"Я уже добился большего, чем мог мечтать, как индивидуально, так и в команде. Все это намного превосходит мои детские мечты. Для меня большая честь быть в списке лучших бомбардиров чемпионата мира рядом с Клозе, Роналдо и Мбаппе, но, в конце концов, это всего лишь статистика. Я горжусь тем, что могу соревноваться с ними, но лично для меня это ничего не значит. Роналдо – один из величайших, и он не на первом месте", – цитирует Infobae Месси.
"К нему особо отношение"
"Это серьезное нарушение правил, – сделал вывод экс-арбитр. – Месси попадает прямой ногой сзади в открытую часть икроножной мышцы. Это удаление должно было. Он находился сзади и на нем ответственность за то, что он делает. Можно додумать, почему не дали красную – видимо, посчитали, что не было дополнительного усилия. Но здесь ключевое, что он находился сзади, открытые шипы. Я не видел там попытки сыграть в мяч".