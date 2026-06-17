Экс-арбитр Федотов заявил, что судья должен был удалять Месси на ЧМ

"Это серьезное нарушение правил. Месси попадает прямой ногой сзади в открытую часть икроножной мышцы. Это должно было быть удаление. Он находился сзади, и на нем ответственность за то, что он делает. Можно додумать, почему не дали красную – видимо, посчитали, что не было дополнительного усилия. Но здесь ключевое, что он находился сзади. Я не видел там попытки сыграть в мяч", - сказал Федотов.