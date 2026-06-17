Экс-арбитр Федотов заявил, что судья должен был удалять Месси на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что арбитр матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Алжира должен был показать красную карточку Лионелю Месси за серьезное нарушение правил.
- Встреча группы J прошла в Канзасе и завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Аргентины.
- В следующем матче сборная Аргентины 22 июня сыграет против команды Австрии, а алжирцы в тот же день встретятся с иорданцами.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что главный арбитр матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Алжира Шимон Марчиняк должен был показать красную карточку Лионелю Месси за серьезное нарушение правил.
Встреча группы J прошла в Канзасе и завершилась со счетом 3:0 в пользу действующих чемпионов мира. В составе победителей хет-трик оформил Месси (17, 60 и 76-я минуты). В первом тайме при счете 1:0 Месси сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Арбитр Марчиняк не показал аргентинцу не стал применять к форварду никаких дисциплинарных наказаний.
17 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
17’ • Лионель Месси
60’ • Лионель Месси
76’ • Лионель Месси
"Это серьезное нарушение правил. Месси попадает прямой ногой сзади в открытую часть икроножной мышцы. Это должно было быть удаление. Он находился сзади, и на нем ответственность за то, что он делает. Можно додумать, почему не дали красную – видимо, посчитали, что не было дополнительного усилия. Но здесь ключевое, что он находился сзади. Я не видел там попытки сыграть в мяч", - сказал Федотов.