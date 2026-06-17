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Экс-арбитр Федотов заявил, что судья должен был удалять Месси на ЧМ - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
13:13 17.06.2026 (обновлено: 13:16 17.06.2026)
Экс-арбитр Федотов заявил, что судья должен был удалять Месси на ЧМ

Федотов: арбитр должен был удалять Месси в матче с Алжиром на чемпионате мира

© REUTERS / JAY BIGGERSTAFFЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / JAY BIGGERSTAFF
Лионель Месси
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что арбитр матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Алжира должен был показать красную карточку Лионелю Месси за серьезное нарушение правил.
  • Встреча группы J прошла в Канзасе и завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Аргентины.
  • В следующем матче сборная Аргентины 22 июня сыграет против команды Австрии, а алжирцы в тот же день встретятся с иорданцами.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что главный арбитр матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Алжира Шимон Марчиняк должен был показать красную карточку Лионелю Месси за серьезное нарушение правил.
Встреча группы J прошла в Канзасе и завершилась со счетом 3:0 в пользу действующих чемпионов мира. В составе победителей хет-трик оформил Месси (17, 60 и 76-я минуты). В первом тайме при счете 1:0 Месси сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Арбитр Марчиняк не показал аргентинцу не стал применять к форварду никаких дисциплинарных наказаний.
ЧМ по футболу 2026
17 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
Аргентина
3 : 0
Алжир
17‎’‎ • Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
60‎’‎ • Лионель Месси
76‎’‎ • Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
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"Это серьезное нарушение правил. Месси попадает прямой ногой сзади в открытую часть икроножной мышцы. Это должно было быть удаление. Он находился сзади, и на нем ответственность за то, что он делает. Можно додумать, почему не дали красную – видимо, посчитали, что не было дополнительного усилия. Но здесь ключевое, что он находился сзади. Я не видел там попытки сыграть в мяч", - сказал Федотов.
В следующем матче сборная Аргентины 22 июня сыграет против команды Австрии, а алжирцы в тот же день встретятся с иорданцами. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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