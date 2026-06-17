Президент ФИФА поздравил Месси с повторением рекорда Клозе на ЧМ

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил нападающего Лионеля Месси, повторившего рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира, и отметил, что матч против сборной Алжира стал настоящим праздником для аргентинской команды и ее болельщиков.
17 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
17’ • Лионель Месси
60’ • Лионель Месси
76’ • Лионель Месси
"Я поздравляю Аргентину с победой и, конечно же, поздравляю Лионеля Месси, который оформил хет-трик и с 16 голами сравнялся с Мирославом Клозе, повторив рекорд по количеству забитых мячей на чемпионатах мира. Это произошло в его 200-м матче за национальную команду. Сегодня был настоящий праздник для Аргентины и настоящий праздник для Месси. Поздравляю", - заявил Инфантино в видео, опубликованном в Instagram*.
Месси одержал 17-ю победу в матчах чемпионата мира и также сравнялся по данному показателю с Клозе. Аргентинец принимает участие в шестом мировом первенстве, что тоже является рекордом.
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