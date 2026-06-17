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Президент ФИФА поздравил Месси с повторением рекорда Клозе на ЧМ - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
11:54 17.06.2026 (обновлено: 12:19 17.06.2026)
Президент ФИФА поздравил Месси с повторением рекорда Клозе на ЧМ

Инфантино о рекорде Месси: матч против алжирцев стал праздником для Аргентины

© AP Photo / Charlie RiedelЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Charlie Riedel
Лионель Месси
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил нападающего Лионеля Месси, повторившего рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира, и отметил, что матч против сборной Алжира стал настоящим праздником для аргентинской команды и ее болельщиков.
В ночь на среду сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0 в матче первого тура группы J чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Месси оформил хет-трик и довел количество забитых мячей на мировых первенствах до 16, повторив рекорд Клозе.
ЧМ по футболу 2026
17 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
Аргентина
3 : 0
Алжир
17‎’‎ • Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
60‎’‎ • Лионель Месси
76‎’‎ • Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
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"Я поздравляю Аргентину с победой и, конечно же, поздравляю Лионеля Месси, который оформил хет-трик и с 16 голами сравнялся с Мирославом Клозе, повторив рекорд по количеству забитых мячей на чемпионатах мира. Это произошло в его 200-м матче за национальную команду. Сегодня был настоящий праздник для Аргентины и настоящий праздник для Месси. Поздравляю", - заявил Инфантино в видео, опубликованном в Instagram*.
Месси одержал 17-ю победу в матчах чемпионата мира и также сравнялся по данному показателю с Клозе. Аргентинец принимает участие в шестом мировом первенстве, что тоже является рекордом.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
"Не мог cдержать": Месси объяснил, почему расплакался после гола Алжиру
Вчера, 08:26
 
ФутболСпортАргентинаАлжир (провинция)СШАДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Лионель МессиМирослав Клозе
 
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