Президент ФИФА поздравил Месси с повторением рекорда Клозе на ЧМ

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил нападающего Лионеля Месси, повторившего рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира, и отметил, что матч против сборной Алжира стал настоящим праздником для аргентинской команды и ее болельщиков.

Канаде и Мексике. В ночь на среду сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0 в матче первого тура группы J чемпионата мира, который проходит в США Месси оформил хет-трик и довел количество забитых мячей на мировых первенствах до 16, повторив рекорд Клозе

"Я поздравляю Аргентину с победой и, конечно же, поздравляю Лионеля Месси, который оформил хет-трик и с 16 голами сравнялся с Мирославом Клозе, повторив рекорд по количеству забитых мячей на чемпионатах мира. Это произошло в его 200-м матче за национальную команду. Сегодня был настоящий праздник для Аргентины и настоящий праздник для Месси. Поздравляю", - заявил Инфантино в видео, опубликованном в Instagram*.

Месси одержал 17-ю победу в матчах чемпионата мира и также сравнялся по данному показателю с Клозе. Аргентинец принимает участие в шестом мировом первенстве, что тоже является рекордом.