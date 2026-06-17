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Холанд назвал Месси безумцем за его действия на чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
10:10 17.06.2026 (обновлено: 11:03 17.06.2026)
Холанд назвал Месси безумцем за его действия на чемпионате мира

Холанд назвал безумным достижение Месси, оформившего хет-трик на ЧМ-2026

© Фотография из соцсетейЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фотография из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аргентинский форвард Лионель Месси оформил хет-трик в стартовом матче группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Алжира.
  • Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд назвал достижение Месси "безумным" и добавил эмодзи короны в соцсети Snapchat.
  • Месси довел количество забитых мячей на мировых первенствах до 16, повторив рекорд Мирослава Клозе, и одержал 17-ю победу в матчах чемпионата мира, сравнявшись по этому показателю с Клозе.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд назвал безумным достижение аргентинского форварда Лионеля Месси, который оформил хет-трик в стартовом матче группового этапа чемпионата мира 2026 года.
В ночь на среду сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0 в матче первого тура группы J чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Месси оформил хет-трик и довел количество забитых мячей на мировых первенствах до 16, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.
ЧМ по футболу 2026
17 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
Аргентина
3 : 0
Алжир
17‎’‎ • Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
60‎’‎ • Лионель Месси
76‎’‎ • Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
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"Месси - безумец", - написал Холанд в соцсети Snapchat, добавив эмодзи короны.
Месси одержал 17-ю победу в матчах чемпионата мира и также сравнялся по данному показателю с Клозе. Аргентинец принимает участие в шестом мировом первенстве, что тоже является рекордом. Ранее Холанд оформил дубль в своем первом матче на чемпионатах мира против команды Ирака (4:1).
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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ФутболСпортНорвегияАргентинаАлжир (провинция)ЧМ по футболу 2026Лионель МессиЭрлинг ХоландМирослав Клозе
 
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