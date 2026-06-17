Холанд назвал Месси безумцем за его действия на чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аргентинский форвард Лионель Месси оформил хет-трик в стартовом матче группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Алжира.
- Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд назвал достижение Месси "безумным" и добавил эмодзи короны в соцсети Snapchat.
- Месси довел количество забитых мячей на мировых первенствах до 16, повторив рекорд Мирослава Клозе, и одержал 17-ю победу в матчах чемпионата мира, сравнявшись по этому показателю с Клозе.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд назвал безумным достижение аргентинского форварда Лионеля Месси, который оформил хет-трик в стартовом матче группового этапа чемпионата мира 2026 года.
17 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
17’ • Лионель Месси
60’ • Лионель Месси
76’ • Лионель Месси
"Месси - безумец", - написал Холанд в соцсети Snapchat, добавив эмодзи короны.
Месси одержал 17-ю победу в матчах чемпионата мира и также сравнялся по данному показателю с Клозе. Аргентинец принимает участие в шестом мировом первенстве, что тоже является рекордом. Ранее Холанд оформил дубль в своем первом матче на чемпионатах мира против команды Ирака (4:1).