Холанд назвал Месси безумцем за его действия на чемпионате мира

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд назвал безумным достижение аргентинского форварда Лионеля Месси, который оформил хет-трик в стартовом матче группового этапа чемпионата мира 2026 года.