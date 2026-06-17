Великий Месси в одиночку уничтожил Алжир на ЧМ. Сделал хет-трик в 38 лет!

Сборная Аргентины на последних трех чемпионатах мира стартовала неудачно. Вспомнить хотя бы последний турнир 2022 года в Катаре, где аргентинцы умудрились проиграть Саудовской Аравии, правда потом все равно взяли титул. На этот раз все получилось практически идеально, а главной и по сути единственной звездой матч стал 38-летний Лионель Месси, отгрузивший сборной Алжира хет-трик и став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

После этого африканцы взяли мяч под контроль и придавили аргентинцев, но каких-то безумных моментов дело так и не дошло. А во втором тайме Месси в очередной раз показал, почему до сих пор является одним из лучших игроков в мире. Сначала Лео сыграл на добивании после дальнего удара Алексиса Макалистера, а потом как в лучшие годы красиво положил низом в дальний угол ворот Зидана - 3:0. Гениальная игра Месси в 38 лет!