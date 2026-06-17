Великий Месси в одиночку уничтожил Алжир на ЧМ. Сделал хет-трик в 38 лет!

Сборная Аргентины на последних трех чемпионатах мира стартовала неудачно. Вспомнить хотя бы последний турнир 2022 года в Катаре, где аргентинцы умудрились проиграть Саудовской Аравии, правда потом все равно взяли титул. На этот раз все получилось практически идеально, а главной и по сути единственной звездой матч стал 38-летний Лионель Месси, отгрузивший сборной Алжира хет-трик и став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
Аргентина не стала менять состав победного ЧМ-2022
Для Месси это уже шестой чемпионат мира, причем только на одном он не смог забить. Было это в 2010 году, когда командой руководил другой великий гений Диего Марадона. Четыре года назад Лео вытащил Аргентину к долгожданному титулу, после чего казалось, что на этом его карьера в сборной завершится. Месси сомневался, но все-таки решил сыграть еще на одном чемпионате мира. Тем более, что он теперь играет в США за “Интер Майами”, так что далеко ехать в любом случае не пришлось.
В целом же состав аргентинцев практически не изменился. Обычно за четыре года между турнирами список игроков сильно обновляется, но тренерский штаб Лионеля Скалони решил, что пойдет в новый бой с теми же футболистами. Хотя главными фаворитами аргентинцы перед стартом чемпионата мира не считались. Впереди них были как минимум французы, испанцы и португальцы. С другой стороны, мировые первенства тем и хороши, что зачастую такие прогнозы летят в трубу.
В стартовом матче Аргентине противостоял сильный Алжир, который прорвался на чемпионат мира впервые с 2014 года. В составе африканцев полно классных футболистов во главе с легендой “Лестера” и “Манчестер Сити” Риядом Марезом. Также стоит отметить крайнего защитника того же “Сити” Райана Нури и звезду “Байера” Ибрахима Маца. В общем легкой жизни команде Скалони никто не обещал уж точно.
А если бы не было Месси?
В целом в первом тайме так оно и вышло. Нельзя сказать, что Аргентина доминировала и выглядела командой на голову выше. Другое дело, что в ее составе есть Лионель Месси, который и в 38 лет способен, как оказалось, фактически в одиночку уничтожить соперника. На 17-й минуте он получил хорошую передачу от партнера по “Интер Майами” Родриго де Пауля и шикарным ударом издалека отправил мяч в верхний угол ворота Алжира, которые, к слову, защищал сын Зинедина Зидана Люка. Пожалуй, тот мог спасти команду, но и принижать достоинства Мессии тут точно не стоит.
После этого африканцы взяли мяч под контроль и придавили аргентинцев, но каких-то безумных моментов дело так и не дошло. А во втором тайме Месси в очередной раз показал, почему до сих пор является одним из лучших игроков в мире. Сначала Лео сыграл на добивании после дальнего удара Алексиса Макалистера, а потом как в лучшие годы красиво положил низом в дальний угол ворот Зидана - 3:0. Гениальная игра Месси в 38 лет!
Таким образом, Лионель забил свой 16 мяч на чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиров в истории, пока разделив это звание с немцем Мирославом Клозе. Причем аргентинец спокойно заменился на 80-й минуте матча с Алжиром и совсем из-за этого не переживал, хотя было очевидно, что шансы забить еще один гол ушедшему в нокдаун сопернику было вполне реально. Но для Месси команда всегда была важнее личных достижений. Возможно, именно поэтому он и стал самым крутым игроком своего поколение, а, может быть, и вообще в истории футбола.