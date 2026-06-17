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"Лейпциг" уволил главного тренера - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
19:27 17.06.2026
"Лейпциг" уволил главного тренера

Вернер уволен с поста главного тренера немецкого "Лейпцига"

© Официальный сайт "Лейпцига" Оле Вернер
Оле Вернер - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Официальный сайт "Лейпцига"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оле Вернер уволен с поста главного тренера немецкого «Лейпцига».
  • Вернер возглавил клуб летом 2025 года, сменив на этом посту Жолта Лева.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Оле Вернер уволен с поста главного тренера немецкого "Лейпцига", сообщается в аккаунте футбольного клуба в соцсети Х.
Вернер возглавил клуб летом 2025 года, подписав двухлетнее соглашение. Тогда он сменил венгра Жольта Лева.
Вернеру 38 лет. Под руководством специалиста "Лейпциг" провел 38 матчей, одержал 23 победы при 10 поражениях и 5 ничьих. Команда стала третьей в Бундеслиге. Ранее Вернер возглавлял "Вердер" и "Хольштайн Киль".
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