CAS 29 июня проведет слушания по спору ЦСКА и "Атлетико Минейро"

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 июня проведет слушания по делу московского футбольного клуба ЦСКА и бразильского "Атлетико Минейро", сообщается на сайте суда.

Фукс в декабре 2024 года был выкуплен у ЦСКА "Атлетико Минейро", а до этого был арендован бразильским клубом. Transfermarkt оценил сделку в 2,7 млн евро.