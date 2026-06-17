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CAS 29 июня проведет слушания по спору ЦСКА и "Атлетико Минейро" - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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CAS 29 июня проведет слушания по спору ЦСКА и "Атлетико Минейро"

CAS проведет слушания по спору ЦСКА и "Атлетико Минейро" 29 июня

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСпортивный арбитражный суд в Лозанне.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне. - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 29 июня Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушания по делу московского футбольного клуба ЦСКА и бразильского «Атлетико Минейро».
  • ФИФА обязала «Атлетико Минейро» выплатить ЦСКА более 1,2 млн евро неустойки за трансфер футболиста Бруно Фукса, но бразильский клуб не исполнил финансовые обязательства.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 июня проведет слушания по делу московского футбольного клуба ЦСКА и бразильского "Атлетико Минейро", сообщается на сайте суда.
В ноябре 2025 года ЦСКА сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) обязала "Атлетико Минейро" выплатить армейцам полную сумму за трансфер футболиста Бруно Фукса, а также неустойку по договору - более 1,2 млн евро. Позднее сообщалось, что бразильский клуб не исполнил финансовые обязательства.
Фукс в декабре 2024 года был выкуплен у ЦСКА "Атлетико Минейро", а до этого был арендован бразильским клубом. Transfermarkt оценил сделку в 2,7 млн евро.
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ФутболПФК ЦСКААтлетико МинейроСпортивный арбитражный суд (CAS)Бруно Фукс
 
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