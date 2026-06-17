Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче группового этапа чемпионата мира против команды Алжира.
- Он довел количество забитых мячей на чемпионатах мира до 16, повторив рекорд Мирослава Клозе.
- Экс-форвард московского "Спартака" и сборной России Валерий Кечинов отметил высокое качество игры Месси и посчитал верным решение арбитра не удалять аргентинца в спорном эпизоде.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Футбол в исполнении капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в матче группового этапа чемпионата мира против команды Алжира был настолько хорош, что арбитр верно поступил, не удалив его в спорном эпизоде, заявил РИА Новости экс-форвард московского "Спартака" и сборной России Валерий Кечинов.
В матче между сборными Аргентины и Алжира 38-летний Месси оформил хет-трик и довел количество забитых мячей на чемпионатах мира до 16, повторив рекорд немца Мирослава Клозе. В первом тайме при счете 1:0 Месси сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Арбитр Шимон Марциняк не не стал применять к форварду никаких дисциплинарных санкций.
"Там столько было красивых моментов с его участием, и вот это я даже не запомнил. Если честно, это вообще абсолютно не важно. Слава богу, что судья его не удалил, и что мы увидели все его забитые мячи", – отметил Кечинов.
Бывший нападающий полагал, что Месси уже не представляет серьезной угрозы сопернику. "Никто не ожидал такого, наверное, от него. Я думал, что уже все, человек на закате своей карьеры и чего-то выдающегося ждать от него не приходится. Но как показывает эта первая игра, он еще в очень большом порядке, продолжает творить историю. Нам повезло, что мы живем и видим, как он играет. Поэтому я хочу, чтобы у него все получилось, чтобы он стал лучшим бомбардиром и чтобы сборная Аргентины стала чемпионом мира", – добавил Кечинов.