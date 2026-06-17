Кечинов: слава богу, что судья не удалил Месси в матче с Алжиром

Бывший нападающий полагал, что Месси уже не представляет серьезной угрозы сопернику. "Никто не ожидал такого, наверное, от него. Я думал, что уже все, человек на закате своей карьеры и чего-то выдающегося ждать от него не приходится. Но как показывает эта первая игра, он еще в очень большом порядке, продолжает творить историю. Нам повезло, что мы живем и видим, как он играет. Поэтому я хочу, чтобы у него все получилось, чтобы он стал лучшим бомбардиром и чтобы сборная Аргентины стала чемпионом мира", – добавил Кечинов.