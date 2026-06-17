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Писарев считает, что Семак готов к работе в Европе - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Писарев считает, что Семак готов к работе в Европе

Тренер сборной России Писарев считает, что Семак готов к работе в Европе

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлавный тренер "Зенита" Сергей Семак
Главный тренер Зенита Сергей Семак - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев считает, что Сергей Семак готов к работе в Европе.
  • Семак занимает пост главного тренера «Зенита» с сезона-2018/19 и за восемь лет работы семь раз выиграл чемпионат России, дважды завоевал Кубок России и пять раз стал обладателем Суперкубка России.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев считает, что возглавляющий петербургский "Зенит" Сергей Семак готов к работе в Европе.
"Думаю, Семак. Он и язык знает, и в бытность игроком играл в Европе", - сказал Писарев в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос, кто из российских тренеров готов к работе в Европе.
Семак занимает пост главного тренера "Зенита" с сезона-2018/19. За восемь лет работы в клубе из Санкт-Петербурга он семь раз выиграл чемпионат России, дважды завоевал Кубок России, а также пять раз стал обладателем Суперкубка России.
В настоящее время в топ-5 европейских чемпионатов помощником главного тренера в итальянской "Фиорентине" работает российский специалист Александр Низелик. С 2018 по 2023 год он входил в тренерский штаб Семака в "Зените".
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ФутболРоссияЕвропаСанкт-ПетербургНиколай ПисаревСергей СемакЗенитФиорентина
 
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