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Сборная Норвегии победила команду Ирака в матче ЧМ - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
03:18 17.06.2026
Сборная Норвегии победила команду Ирака в матче ЧМ

Дубль Холанда помог сборной Норвегии разгромить команду Ирака на ЧМ

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Эрлинг Холанд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Норвегии победила команду Ирака в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
  • Встреча завершилась со счетом 4:1, дубль оформил Эрлинг Холанд.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сборная Норвегии победила команду Ирака в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы I прошла в Бостоне (США) и завершилась со счетом 4:1. У норвежцев дубль оформил Эрлинг Холанд (29-я, 43-я минуты), еще по мячу забили Лео Эстигор (76) и Кристиан Торстведт (90+7). У проигравших отличился Аймен Хусейн (39).
ЧМ по футболу 2026
17 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
Ирак
1 : 4
Норвегия
39‎’‎ • Аймен Хуссейн
(Амир Аль-Аммари )
29‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Давид Мёллер Вольф)
43‎’‎ • Эрлинг Холанд
76‎’‎ • Лео Эстигор
(Мартин Эдегор)
90‎’‎ • Аймен Хуссейн (А)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Норвегии в четвертый раз участвует в чемпионате мира и впервые с 1998 года, лучший результат - выход в 1/8 финала. Холанд благодаря дублю сравнялся с лучшим бомбардиром национальной команды на мировых первенствах - на счету Хьетиля Рекдаля также два мяча. Для сборной Ирака это второй чемпионат мира, до этого команда участвовала в турнире 1986 года.
В следующем туре сборная Норвегии сыграет с командой Сенегала. Сборная Ирака встретится с французами. Оба матча пройдут 22 июня.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортНорвегияИракСШАЛео ЭстигорЭрлинг ХоландКристиан ТорстведтЧМ по футболу 2026
 
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