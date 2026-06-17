Сборная Норвегии победила команду Ирака в матче ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Норвегии победила команду Ирака в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
- Встреча завершилась со счетом 4:1, дубль оформил Эрлинг Холанд.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сборная Норвегии победила команду Ирака в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы I прошла в Бостоне (США) и завершилась со счетом 4:1. У норвежцев дубль оформил Эрлинг Холанд (29-я, 43-я минуты), еще по мячу забили Лео Эстигор (76) и Кристиан Торстведт (90+7). У проигравших отличился Аймен Хусейн (39).
17 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
39’ • Аймен Хуссейн
29’ • Эрлинг Холанд
43’ • Эрлинг Холанд
76’ • Лео Эстигор
90’ • Аймен Хуссейн (А)
Сборная Норвегии в четвертый раз участвует в чемпионате мира и впервые с 1998 года, лучший результат - выход в 1/8 финала. Холанд благодаря дублю сравнялся с лучшим бомбардиром национальной команды на мировых первенствах - на счету Хьетиля Рекдаля также два мяча. Для сборной Ирака это второй чемпионат мира, до этого команда участвовала в турнире 1986 года.
В следующем туре сборная Норвегии сыграет с командой Сенегала. Сборная Ирака встретится с французами. Оба матча пройдут 22 июня.
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