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Мэйуэзера обвинили в мошенничестве при покупке часов за 200 тысяч долларов - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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01:50 17.06.2026
Мэйуэзера обвинили в мошенничестве при покупке часов за 200 тысяч долларов

Мэйуэзеру предъявили обвинения в мошенничестве при покупке часов за $200 тысяч

© Фото : Соцсети МэйуэзераНепобежденный боксер Флойд Мэйуэзер-младший
Непобежденный боксер Флойд Мэйуэзер-младший - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Соцсети Мэйуэзера
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Флойду Мэйуэзеру-младшему предъявлены обвинения в краже в особо крупном размере и мошенничестве при выписке чека.
  • Спортсмену грозит до 20 лет лишения свободы.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бывшему чемпиону мира по боксу в пяти весовых категориях американцу Флойду Мэйуэзеру - младшему предъявлены обвинения в краже в особо крупном размере и мошенничестве при выписке чека, сообщает ESPN со ссылкой на судебные материалы.
По версии следствия, 31 декабря 2024 года Мэйуэзер выписал чек на 200 тысяч долларов для покупки часов в элитном бутике в Лас-Вегасе. При этом на счету, как утверждается в жалобе, не было средств для оплаты.
Дело возбуждено по двум статьям - кража на сумму свыше 100 тысяч долларов и выписка чека с намерением обмануть на сумму свыше 1,2 тысячи долларов. Спортсмену грозит до 20 лет лишения свободы.
Адвокаты потерпевшей стороны заявили, что магазин пытался урегулировать вопрос мирно, но боксер перестал выходить на связь. Сам спортсмен в понедельник не явился на слушания, его интересы представлял защитник.
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