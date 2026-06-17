Мэйуэзера обвинили в мошенничестве при покупке часов за 200 тысяч долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Флойду Мэйуэзеру-младшему предъявлены обвинения в краже в особо крупном размере и мошенничестве при выписке чека.
- Спортсмену грозит до 20 лет лишения свободы.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бывшему чемпиону мира по боксу в пяти весовых категориях американцу Флойду Мэйуэзеру - младшему предъявлены обвинения в краже в особо крупном размере и мошенничестве при выписке чека, сообщает ESPN со ссылкой на судебные материалы.
По версии следствия, 31 декабря 2024 года Мэйуэзер выписал чек на 200 тысяч долларов для покупки часов в элитном бутике в Лас-Вегасе. При этом на счету, как утверждается в жалобе, не было средств для оплаты.
Дело возбуждено по двум статьям - кража на сумму свыше 100 тысяч долларов и выписка чека с намерением обмануть на сумму свыше 1,2 тысячи долларов. Спортсмену грозит до 20 лет лишения свободы.
Адвокаты потерпевшей стороны заявили, что магазин пытался урегулировать вопрос мирно, но боксер перестал выходить на связь. Сам спортсмен в понедельник не явился на слушания, его интересы представлял защитник.
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