Мэйуэзера обвинили в мошенничестве при покупке часов за 200 тысяч долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ Флойду Мэйуэзеру-младшему предъявлены обвинения в краже в особо крупном размере и мошенничестве при выписке чека.

Спортсмену грозит до 20 лет лишения свободы.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бывшему чемпиону мира по боксу в пяти весовых категориях американцу Флойду Мэйуэзеру - младшему предъявлены обвинения в краже в особо крупном размере и мошенничестве при выписке чека, сообщает ESPN со ссылкой на судебные материалы.

По версии следствия, 31 декабря 2024 года Мэйуэзер выписал чек на 200 тысяч долларов для покупки часов в элитном бутике в Лас-Вегасе. При этом на счету, как утверждается в жалобе, не было средств для оплаты.

Дело возбуждено по двум статьям - кража на сумму свыше 100 тысяч долларов и выписка чека с намерением обмануть на сумму свыше 1,2 тысячи долларов. Спортсмену грозит до 20 лет лишения свободы.