Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексей Бадюков стал спортивным директором московского "Динамо".
- Ранее Бадюков занимал должность заместителя генерального директора по хоккейным операциям в "Сочи" и руководил селекционной службой "Динамо" в сезоне-2018/19.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков назначен спортивным директором московского "Динамо", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Последним местом работы Бадюкова стал "Сочи", где он занимал должность заместителя генерального директора по хоккейным операциям. В сезоне-2018/19 Бадюков являлся руководителем селекционной службы "Динамо".
Бадюкову 48 лет. В период игровой карьеры он представлял ряд клубов, включая "Динамо", омский "Авангард", "Амур", ярославский "Локомотив", череповецкую "Северсталь", казанский "Ак Барс", московский ЦСКА, подмосковный "Витязь" и нижегородское "Торпедо". Вместе с "Ак Барсом" он дважды выигрывал Кубок Гагарина в сезонах-2008/09 и 2009/10.
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