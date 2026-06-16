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Ушаков: на форум Россия-АСЕАН приедут предприниматели из ОАЭ, Китая, Турции - РИА Новости, 16.06.2026
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18:17 16.06.2026
Ушаков: на форум Россия-АСЕАН приедут предприниматели из ОАЭ, Китая, Турции

Ушаков: на деловой форум РФ-АСЕАН приедут предприниматели из ОАЭ, Китая, Турции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители бизнес-кругов ОАЭ, Китая, Турции и Киргизии примут участие в деловом форуме "Россия — АСЕАН", который пройдет в рамках саммита в Казани.
  • Форум будет посвящен актуальным темам, таким как информационные технологии и искусственный интеллект, международная торговля, транспортно-логистическая связанность и партнерство в рамках ЕАЭС и АСЕАН.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Представители бизнес-кругов Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Турции и Киргизии примут участие в деловом форуме Россия-АСЕАН, который пройдет в рамках саммита в Казани, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин 17-18 июня примет участие в саммите Россия-АСЕАН в Казани. Как сообщил Ушаков, в рамках саммита завтра пройдет очередной деловой форум Россия-АСЕАН.
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Вчера, 18:16
"В деловом форуме примут участие премьер-министр Малайзии и генеральный секретарь АСЕАН. Ожидается, что форум соберет представителей бизнес-кругов из более чем 15 государств. Помимо стран АСЕАН, будут присутствовать также предприниматели из Бангладеш, Казахстана, Киргизии, Китая, Турции и Эмиратов", - сообщил Ушаков журналистам.
По его словам, форум будет посвящен таким актуальным темам, как информационные технологии и искусственный интеллект, международная торговля, транспортно-логистическая связанность и партнерство в рамках ЕАЭС и АСЕАН.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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Вчера, 18:10
 
ЭкономикаКазаньРоссияКитайЮрий УшаковВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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