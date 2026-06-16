Ушаков: на форум Россия-АСЕАН приедут предприниматели из ОАЭ, Китая, Турции

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Представители бизнес-кругов Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Турции и Киргизии примут участие в деловом форуме Россия-АСЕАН, который пройдет в рамках саммита в Казани, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.