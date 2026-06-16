Сбежавшая из страны теннисистка отказалась обнять россиянку. И не стыдно?

Сменившая гражданство Анастасия Потапова теперь радостно представляет Австрию, хотя еще год назад казалось, что теннисистка имеет крайне тесные контакты с родной Россией и не собирается никуда убегать. Спортсменка выкладывала фотографии в форме московского “Спартака”, часто приезжала в Москву и всеми высказываниями производило впечатление патриотично настроенного человека. Однако затем случилась смена паспорта, а теперь и отказ обняться с соотечественницей после поражения.

Неожиданный побег в Австрию

Потапова стала одной из немногих бывших россиянок, которой удалось неплохо проявить себя после смены гражданства. В отличие от Дарьи Касаткиной Элины Аванесян и многих других экс-соотечественниц, у Анастасии всё складывалось весьма неплохо. Был виден определенный прогресс, который позволял помечтать о попадании в элиту или где-то близко к ней.

Да и Потапову в целом воспринимали как россиянку, потому что уж больно часто она бывала на родине, ходила здесь на футбол и другие мероприятия. В теннисе, где турниры проходят по всему миру без перерывов, такая тяга к родной стране только приветствовалась. Тем удивительнее для многих был ее побег в Австрию. Понятно, что в нынешних условиях европейский паспорт дает больше свободы перемещений, что важно для теннисной карьеры. Но есть ведь еще и другие аспекты в жизни.

© Фото : Соцсети Анастасии Потаповой Анастасия Потапова теннисистка © Фото : Соцсети Анастасии Потаповой Анастасия Потапова теннисистка

Впрочем, такие движения происходят в современном спорте. Но вот отказ от объятий с бывшей соотечественницей - ситуация из ряда вон. Жребий свел Потапову с россиянкой Екатериной Александровой в первом круге турнира WTA -500 в Берлине . Александра доминировала в первом сете и попросту уничтожила соперницу со счетом 6:1, после чего экс-россиянка Потапова предпочла прекратить борьбу и вылетела с соревнований.

Вирус всем виной?

Екатерине хватило всего полчаса, чтобы пробиться в следующий раунд. Но самое интересное произошло дальше. Девушки подошли к сетке для традиционных рукопожатий и объятий, однако когда Александрова потянулась к Потаповой, та просто отвернулась и уклонилась от дружеского контакта, ограничившись коротким рукопожатием. Выглядело это максимально странно. Очевидно, девушки прекрасно друг друга знают и наверняка общаются за пределами корта так или иначе.

© Фото : Соцсети Анастасии Потаповой Анастасия Потапова теннисистка © Фото : Соцсети Анастасии Потаповой Анастасия Потапова теннисистка

Так что жест Анастасии выглядел крайне подозрительно. Чуть позже стало известно, что у австрийской теннисистки мог быть вирус, из-за которого она просто побоялась заражать бывшую соотечественницу. Рабочая версия, но возникает вопрос, а зачем тогда нужно было жать руки, если было подозрение на болезнь. Ведь такой контакт фактически ничем не отличается от объятий.