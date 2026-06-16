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Сбежавшая из страны теннисистка отказалась обнять россиянку. И не стыдно? - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Теннис
 
12:20 16.06.2026 (обновлено: 16:10 16.06.2026)
Сбежавшая из страны теннисистка отказалась обнять россиянку. И не стыдно?

Теннисистка Потапова отказалась от объятий с россиянкой Александровой после игры

© Фото : Соцсети Анастасии ПотаповойАнастасия Потапова теннисистка
Анастасия Потапова теннисистка - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Соцсети Анастасии Потаповой
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Александр Говоров
Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
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Сменившая гражданство Анастасия Потапова теперь радостно представляет Австрию, хотя еще год назад казалось, что теннисистка имеет крайне тесные контакты с родной Россией и не собирается никуда убегать. Спортсменка выкладывала фотографии в форме московского “Спартака”, часто приезжала в Москву и всеми высказываниями производило впечатление патриотично настроенного человека. Однако затем случилась смена паспорта, а теперь и отказ обняться с соотечественницей после поражения.

Неожиданный побег в Австрию

Потапова стала одной из немногих бывших россиянок, которой удалось неплохо проявить себя после смены гражданства. В отличие от Дарьи Касаткиной, Элины Аванесян и многих других экс-соотечественниц, у Анастасии всё складывалось весьма неплохо. Был виден определенный прогресс, который позволял помечтать о попадании в элиту или где-то близко к ней.
Да и Потапову в целом воспринимали как россиянку, потому что уж больно часто она бывала на родине, ходила здесь на футбол и другие мероприятия. В теннисе, где турниры проходят по всему миру без перерывов, такая тяга к родной стране только приветствовалась. Тем удивительнее для многих был ее побег в Австрию. Понятно, что в нынешних условиях европейский паспорт дает больше свободы перемещений, что важно для теннисной карьеры. Но есть ведь еще и другие аспекты в жизни.
© Фото : Соцсети Анастасии ПотаповойАнастасия Потапова теннисистка
Анастасия Потапова теннисистка - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Соцсети Анастасии Потаповой
Анастасия Потапова теннисистка
Впрочем, такие движения происходят в современном спорте. Но вот отказ от объятий с бывшей соотечественницей - ситуация из ряда вон. Жребий свел Потапову с россиянкой Екатериной Александровой в первом круге турнира WTA-500 в Берлине. Александра доминировала в первом сете и попросту уничтожила соперницу со счетом 6:1, после чего экс-россиянка Потапова предпочла прекратить борьбу и вылетела с соревнований.
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Вирус всем виной?

Екатерине хватило всего полчаса, чтобы пробиться в следующий раунд. Но самое интересное произошло дальше. Девушки подошли к сетке для традиционных рукопожатий и объятий, однако когда Александрова потянулась к Потаповой, та просто отвернулась и уклонилась от дружеского контакта, ограничившись коротким рукопожатием. Выглядело это максимально странно. Очевидно, девушки прекрасно друг друга знают и наверняка общаются за пределами корта так или иначе.
© Фото : Соцсети Анастасии ПотаповойАнастасия Потапова теннисистка
Анастасия Потапова теннисистка - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Соцсети Анастасии Потаповой
Анастасия Потапова теннисистка
Так что жест Анастасии выглядел крайне подозрительно. Чуть позже стало известно, что у австрийской теннисистки мог быть вирус, из-за которого она просто побоялась заражать бывшую соотечественницу. Рабочая версия, но возникает вопрос, а зачем тогда нужно было жать руки, если было подозрение на болезнь. Ведь такой контакт фактически ничем не отличается от объятий.
Хочется верить, что дело здесь все-таки не в политике и попытке выслужиться перед Западом. Потапова не подавало таких признаков раньше, хотя осадок от этого матча в Берлине у российских болельщиков точно останется, как и многочисленные вопросы к Анастасии.
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ТеннисДарья КасаткинаАнастасия ПотаповаЕкатерина АлександроваСпартак МоскваЖенская теннисная ассоциация (WTA)Авторы РИА Новости Спорт
 
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