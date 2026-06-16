Суд отказался назначить психологическую экспертизу по делу Промеса

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама отказал в назначении судебно-психологической экспертизы по делу защиты бывшего нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра.

"Судебно-психологической экспертизы не будет", - сказала она.

В конце июня 2025 года футболист был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.