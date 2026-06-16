Суд отказался назначить психологическую экспертизу по делу Промеса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Апелляционный суд Амстердама отказал в назначении судебно-психологической экспертизы по делу защиты Квинси Промеса.
- Очередное досудебное заседание по делам футболиста прошло 12 июня, судебное разбирательство по существу начнется 30 ноября.
- В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела — о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама отказал в назначении судебно-психологической экспертизы по делу защиты бывшего нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра.
"Судебно-психологической экспертизы не будет", - сказала она.
Очередное досудебное заседание по делам футболиста прошло в Апелляционном суде Амстердама 12 июня. Поскольку Промес продолжает находиться под стражей, досудебные заседания должны проходить каждые три месяца перед началом судебного разбирательства по существу. Судебный процесс по существу начнется 30 ноября.
В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина футболист был приговорен Окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата - к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.
Бывший нападающий московского "Спартака" находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды из-за двух уголовных дел. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля при вылете из ОАЭ в Россию. Контракт "Спартака" с Промесом истек 30 июня 2024 года.
В конце июня 2025 года футболист был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.