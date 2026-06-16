Рейтинг@Mail.ru
Суд Амстердама отклонил все ходатайства защиты футболиста Промеса - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:29 16.06.2026 (обновлено: 19:16 16.06.2026)
Суд Амстердама отклонил все ходатайства защиты футболиста Промеса

Апелляционный суд Амстердама отклонил все ходатайства защиты Промеса

© пресс-служба ФК "Спартак"Квинси Промес
Квинси Промес - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© пресс-служба ФК "Спартак"
Квинси Промес. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Апелляционный суд Амстердама отклонил все ходатайства защиты Квинси Промеса.
  • Защита бывшего нападающего московского футбольного клуба "Спартак" подала в суд новые запросы о проведении расследования.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама отклонил все ходатайства защиты бывшего нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.
Ранее в пресс-службе суда заявили РИА Новости, что защита Промеса подала в суд новые запросы о проведении расследования.
Бывший игрок Спартака Квинси Промес - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Прокуратура Нидерландов требует взыскать с Промеса восемь миллионов евро
29 мая, 12:42
"Все ходатайства, поданные защитой Промеса, были отклонены", - сообщили агентству в суде.
Очередное досудебное заседание по делам футболиста прошло в Апелляционном суде Амстердама 12 июня. Поскольку Промес продолжает находиться под стражей, досудебные заседания должны проходить каждые три месяца перед началом судебного разбирательства по существу. Судебный процесс по существу начнется 30 ноября.
В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина футболист был приговорен Окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата - к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.
Бывший нападающий московского "Спартака" находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды из-за двух уголовных дел. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля при вылете из ОАЭ в Россию. Контракт "Спартака" с Промесом истек 30 июня 2024 года.
В конце июня 2025 года футболист был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.
Квинси Промес - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
В сентябре пройдет новое досудебное слушание по делам Промеса
12 июня, 20:01
 
ФутболСпортКвинси Промес
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Этчеверри
    Д. Медведев
    34
    66
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Сенегал
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ирак
    Норвегия
    1
    3
  • Футбол
    17.06 04:00
    Аргентина
    Алжир
  • Футбол
    17.06 07:00
    Австрия
    Иордания
  • Футбол
    17.06 20:00
    Португалия
    ДР Конго
  • Футбол
    17.06 23:00
    Англия
    Хорватия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала