Суд Амстердама отклонил все ходатайства защиты футболиста Промеса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Апелляционный суд Амстердама отклонил все ходатайства защиты Квинси Промеса.
- Защита бывшего нападающего московского футбольного клуба "Спартак" подала в суд новые запросы о проведении расследования.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама отклонил все ходатайства защиты бывшего нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.
Ранее в пресс-службе суда заявили РИА Новости, что защита Промеса подала в суд новые запросы о проведении расследования.
"Все ходатайства, поданные защитой Промеса, были отклонены", - сообщили агентству в суде.
Очередное досудебное заседание по делам футболиста прошло в Апелляционном суде Амстердама 12 июня. Поскольку Промес продолжает находиться под стражей, досудебные заседания должны проходить каждые три месяца перед началом судебного разбирательства по существу. Судебный процесс по существу начнется 30 ноября.
В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина футболист был приговорен Окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата - к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.
Бывший нападающий московского "Спартака" находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды из-за двух уголовных дел. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля при вылете из ОАЭ в Россию. Контракт "Спартака" с Промесом истек 30 июня 2024 года.
В конце июня 2025 года футболист был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.