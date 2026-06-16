Писарев хочет вернуться к самостоятельной тренерской карьере

"Думаю. Хочу, - сказал Писарев, отвечая на вопрос о мыслях по поводу самостоятельной тренерской карьеры. - Это не будет новым шагом. Я уже работал и во Второй лиге, и в Первой, и в РПЛ. Был и спортивным директором, и молодежную сборную тренировал, и пляжный футбол создавал, и сейчас в сборной. Поэтому я готов поработать в любой ипостаси".