Писарев хочет вернуться к самостоятельной тренерской карьере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Писарев заявил, что в будущем хочет вернуться к самостоятельной работе.
- Писарев входит в тренерский штаб сборной России с июля 2021 года и ранее совмещал эту работу с должностью главного тренера клуба «Химки», а также возглавлял «Краснодар-2».
- Писарев не считает ошибкой приход в «Химки» и подчеркнул, что клуб с ним рассчитался.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости заявил, что в будущем хочет вернуться к самостоятельной работе.
Писарев входит в тренерский штаб Валерия Карпина в команде России с июля 2021 года. В 2022 году он совмещал работу в сборной с должностью главного тренера подмосковных "Химок", выступавших в Российской премьер-лиге. После этого специалист с августа 2023 года по апрель 2024 года возглавлял игравший во Второй лиге "Краснодар-2".
"Думаю. Хочу, - сказал Писарев, отвечая на вопрос о мыслях по поводу самостоятельной тренерской карьеры. - Это не будет новым шагом. Я уже работал и во Второй лиге, и в Первой, и в РПЛ. Был и спортивным директором, и молодежную сборную тренировал, и пляжный футбол создавал, и сейчас в сборной. Поэтому я готов поработать в любой ипостаси".
Также собеседник агентства отметил, что не считает ошибкой приход в "Химки", которые он тренировал с 10 августа по 1 сентября 2022 года. "Это был опыт работы в специфическом клубе. Клуб со мной рассчитался", - подчеркнул он.
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