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Капитан сборной Бразилии Неймар возобновил тренировки - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
22:12 16.06.2026
Капитан сборной Бразилии Неймар возобновил тренировки

Капитан сборной Бразилии по футболу Неймар возобновил тренировки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФутболист Неймар
Футболист Неймар - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Футболист Неймар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Неймар возобновил тренировки после пропуска стартового матча сборной Бразилии на чемпионате мира.
  • Неймар выполнял беговые упражнения и специальные упражнения с мячом под наблюдением медицинского штаба.
  • Ожидается, что в ближайшие дни Неймара будут постепенно интегрировать в общие тренировки по плану, утвержденному Бразильской конфедерацией футбола.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пропустивший стартовый матч сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу нападающий Неймар возобновил тренировки, сообщается в соцсетях "пентакампеонов".
Видео с фрагментами тренировки Неймара было опубликовано в сториз официальной страницы сборной Бразилии в Instagram*.
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"На тренировке во вторник Неймар делал беговые упражнения под наблюдением медицинского штаба сборной Бразилии. Часть тренировки игрок с 10-м номером выполнял специальные упражнения с мячом. Ожидается, что в ближайшие дни футболиста будут постепенно интегрировать в общие тренировки по плану, утвержденному Бразильской конфедерацией футбола", - написал в соцсети X журналист Лукас Барриос.
Ранее Неймару диагностировали повреждение икроножной мышцы второй степени. Капитан сборной Бразилии не принял участия в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против сборной Марокко (1:1).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Сборная Бразилии в рамках группы C также сыграет с командами Гаити (19 июня) и Шотландии (24 июня).
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