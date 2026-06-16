Капитан сборной Бразилии Неймар возобновил тренировки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Неймар возобновил тренировки после пропуска стартового матча сборной Бразилии на чемпионате мира.
- Неймар выполнял беговые упражнения и специальные упражнения с мячом под наблюдением медицинского штаба.
- Ожидается, что в ближайшие дни Неймара будут постепенно интегрировать в общие тренировки по плану, утвержденному Бразильской конфедерацией футбола.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пропустивший стартовый матч сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу нападающий Неймар возобновил тренировки, сообщается в соцсетях "пентакампеонов".
"На тренировке во вторник Неймар делал беговые упражнения под наблюдением медицинского штаба сборной Бразилии. Часть тренировки игрок с 10-м номером выполнял специальные упражнения с мячом. Ожидается, что в ближайшие дни футболиста будут постепенно интегрировать в общие тренировки по плану, утвержденному Бразильской конфедерацией футбола", - написал в соцсети X журналист Лукас Барриос.
Ранее Неймару диагностировали повреждение икроножной мышцы второй степени. Капитан сборной Бразилии не принял участия в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против сборной Марокко (1:1).
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