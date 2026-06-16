У Неймара родится пятый ребенок

В семье спортсмена родится девочка, которая станет третьим совместным ребенком Неймара и Бьянкарди. У пары уже есть две дочки - Мави и Мел 2023 и 2025 годов рождения соответственно. В 2024 году бразильская модель Аманда Кимберли родила спортсмену дочь Хелену. Впервые Неймар стал отцом в 2011 году, когда родился его сын Дави Лукка от Каролины Дантас.