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У Неймара родится пятый ребенок - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
12:14 16.06.2026
У Неймара родится пятый ребенок

У футболиста сборной Бразилии Неймара родится пятый ребенок

© официальный твиттер CBFНападающий сборной Бразилии Неймар
Нападающий сборной Бразилии Неймар - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© официальный твиттер CBF
Нападающий сборной Бразилии Неймар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У нападающего сборной Бразилии по футболу Неймара родится пятый ребенок.
  • Невеста Неймара Бруна Бьянкарди опубликовала на своем YouTube-канале видео, на котором они с Неймаром и другими детьми узнают пол ребенка.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. У нападающего сборной Бразилии по футболу Неймара родится пятый ребенок.
Невеста Неймара Бруна Бьянкарди опубликовала на своем YouTube-канале видео, на котором она вместе с бразильцем и другими детьми узнает пол ребенка.
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Бразилия опозорилась без Неймара: чудом удержала ничью в первом матче на ЧМ
14 июня, 03:25
В семье спортсмена родится девочка, которая станет третьим совместным ребенком Неймара и Бьянкарди. У пары уже есть две дочки - Мави и Мел 2023 и 2025 годов рождения соответственно. В 2024 году бразильская модель Аманда Кимберли родила спортсмену дочь Хелену. Впервые Неймар стал отцом в 2011 году, когда родился его сын Дави Лукка от Каролины Дантас.
Неймару 34 года, ранее он вошел в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Нападающий пропустил первый матч группового этапа против команды Марокко из-за травмы.
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Неймар травмировался перед чемпионатом мира
21 мая, 10:13
 
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