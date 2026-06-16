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Мартинес покинет сборную Португалии после ЧМ, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
20:12 16.06.2026
Мартинес покинет сборную Португалии после ЧМ, пишут СМИ

Тренер сборной Португалии Мартинес уйдет после ЧМ независимо от результатов

© AP Photo / Armando FrancaГлавный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Armando Franca
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес покинет свой пост после завершения чемпионата мира 2026 года.
  • Мартинес открыт к возвращению в Английскую премьер-лигу, но также не исключает возможности возглавить другую национальную команду.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес покинет свой пост после завершения чемпионата мира 2026 года независимо от результатов, сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.
По информации источника, 52-летний специалист принял решение не продлевать контракт, который истекает по окончании чемпионата мира 2026 года. Сообщается, что Мартинес открыт к возвращению в Английскую премьер-лигу (АПЛ), но также не исключает возможности возглавить другую национальную команду.
Мартинес работает в сборной Португалии с января 2023 года. Под его руководством национальная команда одержала победу в Лиге наций. Ранее он возглавлял сборную Бельгии, а также английские клубы "Суонси Сити", "Уиган Алетик" и "Эвертон".
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Сборная Португалии выступает в группе К, где ей противостоят команды ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. В первом туре португальцы встретятся с конголезцами в среду.
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