Мартинес покинет сборную Португалии после ЧМ, пишут СМИ

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес покинет свой пост после завершения чемпионата мира 2026 года независимо от результатов, сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Сборная Португалии выступает в группе К, где ей противостоят команды ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. В первом туре португальцы встретятся с конголезцами в среду.