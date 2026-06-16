"Лада" заявила, что выполнила финансовые обязательства перед хоккеистами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тольяттинская «Лада» выполнила финансовые обязательства по контрактам перед спортсменами и административными сотрудниками.
- «Лада» предоставила финансовые гарантии на сезон-2026/27 и находится в диалоге с партнерами для урегулирования финансовых отношений.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" выполнила финансовые обязательства по контрактам перед спортсменами и административными сотрудниками, сообщается в Telegram-канале хоккейного клуба.
Ранее СМИ писали, что "Лада" может в третий раз в истории покинуть Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) из-за финансовых проблем. Как позднее сообщил президент КХЛ Алексей Морозов, "Лада" предоставила финансовые гарантии на сезон-2026/27.
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"В настоящее время клуб находится в диалоге с партнерами, благодаря совместной работе с которыми определен вектор направления по урегулированию финансовых отношений. Выполнение финансовых обязательств - это принципиальная позиция руководства хоккейного клуба, демонстрирующая ответственность перед командой и болельщиками", - говорится в заявлении "Лады".
В завершившемся регулярном чемпионате "Лада" заняла предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Западной конференции и не попала в плей-офф.