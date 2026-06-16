Кисляк признался, что хочет играть за сборную России как можно больше

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матвей Кисляк заявил, что ставит перед собой цель получать как можно больше игрового времени в матчах за национальную команду.
- В мае и июне сборная России провела три товарищеских матча: уступила команде Египта (0:1), обыграла сборные Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0).
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Матвей Кисляк в разговоре с РИА Новости заявил, что ставит перед собой цель получать как можно больше игрового времени в матчах за национальную команду.
Сборная России в мае и июне провела три товарищеских матча, уступив команде Египта (0:1), а также обыграв сборные Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0). Кисляк принял участие в двух первых играх национальной команды, проведя на поле 73 и 29 минут соответственно.
"Сыграли три матча - хороший опыт. Цель в сборной - играть как можно больше и показывать уровень", - сказал Кисляк.
Кисляку 20 лет, он дебютировал за сборную России в марте 2025 года. За это время полузащитник принял участие в 11 матчах (7 побед, 2 ничьих, 2 поражения), отметившись одним голом. Две встречи он провел полностью, пять раз выходил на замену, еще в четырех матчах был заменен по ходу игры.