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Чемпион мира по хоккею 2003 года Колдер умер на 48-м году жизни - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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17:56 16.06.2026
Чемпион мира по хоккею 2003 года Колдер умер на 48-м году жизни

Чемпион мира по хоккею 2003 года Кайл Колдер умер на 48-м году жизни

© AP Photo / David Zalubowski Кайл Колдер
 Кайл Колдер - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / David Zalubowski
Кайл Колдер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кайл Колдер, бывший нападающий "Чикаго Блэкхокс" и сборной Канады по хоккею, умер 15 июня в возрасте 47 лет.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Бывший нападающий "Чикаго Блэкхокс" и сборной Канады по хоккею Кайл Колдер умер 15 июня в возрасте 47 лет, сообщила в соцсетях дочь экс-спортсмена Мэдисон Колдер.
Как сообщила в соцсетях команда "Лос-Анджелес Джуниорс Кингз", которую тренировал Колдер в 2018-22 годах, экс-хоккеист скончался после непродолжительной болезни.
Колдер был выбран "Чикаго" под общим 130-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 1997 году. В НХЛ он также выступал за "Филадельфию Флайерз", "Детройт Ред Уингз", Лос-Анджелес Кингз" и "Анахайм Дакс", провел 590 матчей и набрал 294 очка (114 голов + 180 передач). В составе сборной Канады Колдер стал чемпионом мира 2003 года.
В сезоне-2010/11 Колдер выступал за астанинский "Барыс" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
 
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