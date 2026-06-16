Чемпион мира по хоккею 2003 года Колдер умер на 48-м году жизни

Чемпион мира по хоккею 2003 года Кайл Колдер умер на 48-м году жизни

© AP Photo / David Zalubowski Кайл Колдер © AP Photo / David Zalubowski Кайл Колдер. Архивное фото