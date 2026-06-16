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Тренер сборной Ирака пообещал потрясти мир в матче ЧМ с норвежцами - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
08:42 16.06.2026 (обновлено: 08:55 16.06.2026)
Тренер сборной Ирака пообещал потрясти мир в матче ЧМ с норвежцами

Тренер сборной Ирака: в матче ЧМ против норвежцев попытаемся потрясти мир

© Фотография из соцсетейОфициальный мяч ЧМ-2026
Официальный мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фотография из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд заявил, что его команда попытается потрясти мир в матче чемпионата мира по футболу против норвежцев.
  • Сборная Ирака сыграет против команды Норвегии в матче первого тура группы I в Бостоне (США).
  • Грэм Арнольд отметил выдающиеся игровые качества норвежского нападающего Эрлинга Холанда, но подчеркнул, что его команде не следует бояться играть против сильных соперников.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд заявил, что его команда попытается потрясти мир в матче чемпионата мира по футболу против норвежцев.
В ночь на среду по московскому времени сборная Ирака сыграет против команды Норвегии в матче первого тура группы I в Бостоне (США). В понедельник занимающая 64-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Кабо-Верде сыграла вничью со счетом 0:0 в своем дебютном матче на турнире против действующих чемпионов Европы испанцев.
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"Мы должны верить в себя, мы должны выйти на поле и смело играть. Квалификации недостаточно. Я хочу большего. Нам нужно лишь победить и не проиграть. Мы должны показать свой лучший результат и попытаться удивить мир", - приводит слова Арнольда France 24.
На вопрос об игре против норвежского нападающего английского клуба "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда главный тренер сборной Ирака ответил: "Он выдающийся игрок. Мне действительно нравится, как он играет. Холанд - просто невероятный нападающий под номером девять. Мы должны верить в себя, и чего мы точно не должны делать, так это бояться выходить на поле и играть против соперников".
Команда Ирака последней завоевала право выступить на чемпионате мира 2026 года. Она во второй раз сыграет на мировом первенстве. Впервые эта сборная приняла участие в чемпионате мира в 1986 году в Мексике. Тогда команда выбыла после группового этапа, заняв последнее место в группе. В данный момент сборная Ирака занимает 57-е место в рейтинге ФИФА, норвежцы идут 31-ми.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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