Гришин признался, что ему не нравится формат ЧМ по футболу с 48 сборными

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Чемпион СССР по футболу в составе московского ЦСКА Александр Гришин заявил РИА Новости, что ему не нравится формат чемпионата мира с участием 48 национальных сборных, поскольку в турнире принимает участие ряд откровенно слабых команд.