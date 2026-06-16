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Гришин признался, что ему не нравится формат ЧМ по футболу с 48 сборными - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
16:01 16.06.2026
Гришин признался, что ему не нравится формат ЧМ по футболу с 48 сборными

Гришин: мне не нравится формат ЧМ по футболу с 48 сборными

© ФотоЧемпионат мира по футболу 2026
Чемпионат мира по футболу 2026 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Гришин, чемпион СССР по футболу в составе московского ЦСКА, высказал недовольство форматом чемпионата мира с участием 48 национальных сборных.
  • Мировое первенство 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных сборных на территории США, Канады и Мексики.
  • Гришин считает, что в турнире принимает участие ряд откровенно слабых команд, из-за чего матчи становятся предсказуемыми и неинтересными для просмотра.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Чемпион СССР по футболу в составе московского ЦСКА Александр Гришин заявил РИА Новости, что ему не нравится формат чемпионата мира с участием 48 национальных сборных, поскольку в турнире принимает участие ряд откровенно слабых команд.
Мировое первенство 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных сборных на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
"Мне не нравится такой вариант с участием 48 команд. Понятно, что это сделано для популяризации футбола, как нам говорят. Но мы увидим, что в третьем туре в группах будут такие проходные матчи, когда все (ведущие сборные – прим. ред.) уже решат свои проблемы. И уже в начале турнира мы видим счета 7:1, 4:1, 5:1, потому что на этом турнире есть откровенно слабые команды и их игру смотреть неинтересно", - сказал Гришин.
"В спорте должна ведь быть интрига, и многие болельщики начнут смотреть чемпионат мира только со стадии 1/8 финала. А когда видишь матч сборных Германии и Кюрасао, то можно выключить телевизор уже на пятой минуте. Потому что знаешь, что если даже команда Кюрасао забьет гол, то свои пять она точно получит. Спорт – это интрига, а когда еще до стартового свистка арбитра знаешь, чем все закончится, то зачем это смотреть?" - добавил собеседник агентства.
Сборная Германии в стартовой встрече группового этапа разгромила впервые участвующую в чемпионате мира сборную Кюрасао со счетом 7:1.
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