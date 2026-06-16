Гришин высказался о Швейцарии на ЧМ-2026

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Сборная Швейцарии обладает хорошим подбором качественных футболистов, но она не смогла закрепить преимущество и опозорилась в стартовом матче чемпионата мира с командой Катара, заявил РИА Новости чемпион СССР в составе московского ЦСКА Александр Гришин.