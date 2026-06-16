Гришин высказался о Швейцарии на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Швейцарии сыграла вничью 1:1 со сборной Катара в стартовом матче чемпионата мира.
- Нападающий швейцарцев Брель Эмболо реализовал пенальти на 17-й минуте, а Буалем Хухи сравнял счет на пятой добавленной ко второму тайму минуте.
- Чемпион СССР в составе московского ЦСКА Александр Гришин заявил, что сборная Швейцарии должна была побеждать сборную Катара, и отметил, что у швейцарцев хорошая команда.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Сборная Швейцарии обладает хорошим подбором качественных футболистов, но она не смогла закрепить преимущество и опозорилась в стартовом матче чемпионата мира с командой Катара, заявил РИА Новости чемпион СССР в составе московского ЦСКА Александр Гришин.
Встреча команд группы B прошла в воскресенье в Санта-Кларе (США) и завершилась со счетом 1:1. На 17-й минуте нападающий швейцарцев Брель Эмболо реализовал пенальти. На пятой добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял Буалем Хухи. Соперниками данных сборных по группе являются команды Канады и Боснии и Герцеговины, которые в первом туре завершили игру между собой со счетом 1:1.
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"Швейцарцы в первом матче чемпионата мира опозорились, хотя они должны были просто выносить сборную Катара. У них (швейцарцев) очень хорошая команда, ведь ребята играют в клубах Германии, Франции и Италии. Но они сами виноваты. В таких матчах надо сразу забивать второй мяч, чтобы не было никаких случайностей. Потому что может ведь залететь или со стандарта, или кто-то с тридцати метров может пробить в девятку", - сказал Гришин.
"Или как в этом матче, когда сборная Катара на 95-й минуте подошла к их воротам и забила. Я не знаю, что случилось со сборной Швейцарии, ведь команда у них неплохая", - добавил собеседник агентства.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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