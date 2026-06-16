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Гришин оценил фаворитов ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
13:05 16.06.2026
Гришин оценил фаворитов ЧМ-2026

Гришин: на чемпионство будут претендовать сборные Испании, Франции и Аргентины

© Фото : Пресс-служба сборной Франции по футболуСборная Франции по футболу
Сборная Франции по футболу - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Пресс-служба сборной Франции по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основными претендентами на победу в чемпионате мира 2026 года по футболу являются сборные Испании, Франции, Аргентины и Англии, считает чемпион СССР и обладатель Кубка страны в составе московского ЦСКА Александр Гришин.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Основными претендентами на победу в чемпионате мира 2026 года по футболу являются сборные Испании, Франции, Аргентины и Англии, заявил РИА Новости чемпион СССР и обладатель Кубка страны в составе московского ЦСКА Александр Гришин.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
"Я думаю, что за чемпионство будут бороться сборные Испании, Франции и Аргентины. И, может быть, сборная Англии, потому что она тоже неплохо играла в товарищеских матчах перед чемпионатом мира", - сказал Гришин.
"Я исхожу из того, что в своих конференциях при отборе на чемпионат мира эти команды выглядели посильнее других сборных", - отметил собеседник агентства.
Действующим чемпионом мира является команда Аргентины.
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