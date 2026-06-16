Гришин оценил фаворитов ЧМ-2026

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Основными претендентами на победу в чемпионате мира 2026 года по футболу являются сборные Испании, Франции, Аргентины и Англии, заявил РИА Новости чемпион СССР и обладатель Кубка страны в составе московского ЦСКА Александр Гришин.

"Я исхожу из того, что в своих конференциях при отборе на чемпионат мира эти команды выглядели посильнее других сборных", - отметил собеседник агентства.