"Локомотив" объявил об уходе Тимофеева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский «Локомотив» объявил об уходе футболиста Артема Тимофеева.
- Сотрудничество с полузащитником завершено по соглашению сторон.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московский "Локомотив" в Telegram-канале объявил об уходе футболиста Артема Тимофеева.
Сотрудничество с 32-летним полузащитником завершено по соглашению сторон.
"Благодарим Артема за время, проведенное с нами, самоотдачу и вклад в командные успехи. Удачи во всех новых начинаниях", - говорится в сообщении команды.
Тимофеев стал игроком "Локомотива" в июле 2024 года. За московскую команду футболист провел 25 матчей, забил один гол и отдал одну передачу.
На протяжении карьеры хавбек также выступал за московский "Спартак", самарские "Крылья Советов" и грозненский "Ахмат".
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