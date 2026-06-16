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"Локомотив" объявил об уходе Тимофеева - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
18:38 16.06.2026 (обновлено: 18:50 16.06.2026)
"Локомотив" объявил об уходе Тимофеева

"Локомотив" объявил об уходе футболиста Тимофеева

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. Кубок России. "Локомотив" (Москва) - ПФК ЦСКА (Москва)
Футбол. Кубок России. Локомотив (Москва) - ПФК ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Футбол. Кубок России. "Локомотив" (Москва) - ПФК ЦСКА (Москва). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский «Локомотив» объявил об уходе футболиста Артема Тимофеева.
  • Сотрудничество с полузащитником завершено по соглашению сторон.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московский "Локомотив" в Telegram-канале объявил об уходе футболиста Артема Тимофеева.
Сотрудничество с 32-летним полузащитником завершено по соглашению сторон.
"Благодарим Артема за время, проведенное с нами, самоотдачу и вклад в командные успехи. Удачи во всех новых начинаниях", - говорится в сообщении команды.
Тимофеев стал игроком "Локомотива" в июле 2024 года. За московскую команду футболист провел 25 матчей, забил один гол и отдал одну передачу.
На протяжении карьеры хавбек также выступал за московский "Спартак", самарские "Крылья Советов" и грозненский "Ахмат".
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