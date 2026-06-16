"Реал" продлил контракт с Рюдигером до июня 2027 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мадридский футбольный клуб «Реал» продлил контракт с немецким защитником Антонио Рюдигером.
- Новое соглашение с Антонио Рюдигером рассчитано до июня 2027 года.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мадридский футбольный клуб "Реал" продлил контракт с немецким защитником Антонио Рюдигером, сообщается на сайте команды.
Новое соглашение с 33-летним защитником рассчитано до июня 2027 года.
Рюдигер выступает за "Реал" с 2022 года. В составе команды защитник выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, а также два Суперкубка УЕФА. До перехода в "Реал" Рюдигер играл за лондонский "Челси", вместе с которым стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Англии. В разные годы карьеры футболист также выступал за немецкий "Штутгарт" и итальянскую "Рому".
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