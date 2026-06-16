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"Реал" продлил контракт с Рюдигером до июня 2027 года - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
12:27 16.06.2026
"Реал" продлил контракт с Рюдигером до июня 2027 года

Футбольный клуб "Реал" продлил контракт с защитником Рюдигером до июня 2027 года

© Соцсети "Реала"Антонио Рюдигер
Антонио Рюдигер - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Соцсети "Реала"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мадридский футбольный клуб «Реал» продлил контракт с немецким защитником Антонио Рюдигером.
  • Новое соглашение с Антонио Рюдигером рассчитано до июня 2027 года.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мадридский футбольный клуб "Реал" продлил контракт с немецким защитником Антонио Рюдигером, сообщается на сайте команды.
Новое соглашение с 33-летним защитником рассчитано до июня 2027 года.
Рюдигер выступает за "Реал" с 2022 года. В составе команды защитник выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, а также два Суперкубка УЕФА. До перехода в "Реал" Рюдигер играл за лондонский "Челси", вместе с которым стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Англии. В разные годы карьеры футболист также выступал за немецкий "Штутгарт" и итальянскую "Рому".
Спортсмен вошел в заявку сборной Германии на чемпионат мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В активе Рюдигера 83 матча и три гола за национальную команду.
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