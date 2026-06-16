Топпмеллера назначили тренером "Ланса"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкий специалист Дино Топпмеллер назначен новым главным тренером французского футбольного клуба «Ланс».
- Контракт с 45-летним специалистом заключен до 2028 года.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Немецкий специалист Дино Топпмеллер назначен новым главным тренером французского футбольного клуба "Ланс", сообщается на сайте команды.
Топпмеллер сменил на посту француза Пьера Сажа, который в июне возглавил английский "Кристал Пэлас". Последним местом работы Топпмеллера был немецкий "Айнтрахт", он тренировал команду с 2023 года и был уволен в начале 2026-го.
Контракт с 45-летним специалистом, сыном игрока сборной Германии и тренера Клауса Топпмеллера, заключен до 2028 года.
По итогам минувшего чемпионата Франции "Ланс" с 70 очками занял второе место в турнирной таблице, уступив титул "Пари Сен-Жермен" (76).
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