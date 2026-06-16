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Топпмеллера назначили тренером "Ланса" - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
11:12 16.06.2026 (обновлено: 11:27 16.06.2026)
Топпмеллера назначили тренером "Ланса"

Немца Дино Топпмеллера назначили тренером французского футбольного клуба "Ланс"

© пресс-служба клуба "Ланс"Футболисты "Ланса"
Футболисты Ланса - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© пресс-служба клуба "Ланс"
Футболисты "Ланса" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий специалист Дино Топпмеллер назначен новым главным тренером французского футбольного клуба «Ланс».
  • Контракт с 45-летним специалистом заключен до 2028 года.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Немецкий специалист Дино Топпмеллер назначен новым главным тренером французского футбольного клуба "Ланс", сообщается на сайте команды.
Топпмеллер сменил на посту француза Пьера Сажа, который в июне возглавил английский "Кристал Пэлас". Последним местом работы Топпмеллера был немецкий "Айнтрахт", он тренировал команду с 2023 года и был уволен в начале 2026-го.
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23 мая, 00:35
Контракт с 45-летним специалистом, сыном игрока сборной Германии и тренера Клауса Топпмеллера, заключен до 2028 года.
По итогам минувшего чемпионата Франции "Ланс" с 70 очками занял второе место в турнирной таблице, уступив титул "Пари Сен-Жермен" (76).
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