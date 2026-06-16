Очоа собирается завершить карьеру после чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Вратарь сборной Мексики по футболу Гильермо Очоа заявил, что завершит спортивную карьеру после чемпионата мира 2026 года.

В матче открытия чемпионата мира сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0, а Очоа остался на скамейке запасных.

Очоа 40 лет, и если в оставшихся встречах он выйдет на поле, то сыграет на четвертом мировом первенстве.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вратарь сборной Мексики по футболу Гильермо Очоа заявил, что завершит спортивную карьеру после чемпионата мира 2026 года.

« "Сборная Мексики всегда была моим компасом, моим направлением в моей карьере и в моей жизни. Я не могу представить свою карьеру без национальной команды. Я не знаю, какой бы она была без нее. Сейчас, когда мое время в сборной подходит к концу, я больше не вижу смысла в футболе. Я не вижу, ради чего продолжать играть", - не сдерживая слез, рассказал Очоа в видео, опубликованном на YouTube-канале Международной федерации футбола (ФИФА)

"Я наслаждался каждым моментом здесь. Я отдавал на поле все. Я ухожу со спокойной душой и с высоко поднятой головой и горжусь тем, что пережил этот опыт", - добавил вратарь.