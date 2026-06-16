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Очоа собирается завершить карьеру после чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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08:52 16.06.2026 (обновлено: 08:54 16.06.2026)
Очоа собирается завершить карьеру после чемпионата мира

Вратарь сборной Мексики Очоа заявил, что завершит карьеру после чемпионата мира

© AP Photo / Kyusung GongГолкипер сборной Мексики Гильермо Очоа
Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Kyusung Gong
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь сборной Мексики по футболу Гильермо Очоа заявил, что завершит спортивную карьеру после чемпионата мира 2026 года.
  • В матче открытия чемпионата мира сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0, а Очоа остался на скамейке запасных.
  • Очоа 40 лет, и если в оставшихся встречах он выйдет на поле, то сыграет на четвертом мировом первенстве.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вратарь сборной Мексики по футболу Гильермо Очоа заявил, что завершит спортивную карьеру после чемпионата мира 2026 года.
В четверг, 11 июня, сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0 в матче открытия чемпионата мира. Очоа остался на скамейке запасных. Сборной Мексики также предстоит сыграть с командами Южной Кореи и Чехии в рамках группового этапа.
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"Сборная Мексики всегда была моим компасом, моим направлением в моей карьере и в моей жизни. Я не могу представить свою карьеру без национальной команды. Я не знаю, какой бы она была без нее. Сейчас, когда мое время в сборной подходит к концу, я больше не вижу смысла в футболе. Я не вижу, ради чего продолжать играть", - не сдерживая слез, рассказал Очоа в видео, опубликованном на YouTube-канале Международной федерации футбола (ФИФА).
"Я наслаждался каждым моментом здесь. Я отдавал на поле все. Я ухожу со спокойной душой и с высоко поднятой головой и горжусь тем, что пережил этот опыт", - добавил вратарь.
Очоа 40 лет, он в шестой раз попал в заявку на чемпионат мира. Если в оставшихся встречах голкипер выйдет на поле на турнире, он сыграет на четвертом мировом первенстве.
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