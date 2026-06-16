Флаг России попал в трансляцию матча ЧМ между сборными Франции и Сенегала

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Сенегала один из болельщиков продемонстрировал российский флаг.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Болельщики продемонстрировали флаг России на матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Сенегала.
Встреча группы I проходит в Нью-Йорке. На 28-й минуте в трансляции показали трибуны стадиона, один из болельщиков поднял над собой российский триколор.
16 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
66’ • Килиан Мбаппе
82’ • Брэдли Барколя
90’ • Килиан Мбаппе
90’ • Ибраим Мбайе
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.