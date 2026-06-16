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Европарламент проголосовал за утверждение торговой сделки с США - РИА Новости, 16.06.2026
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14:06 16.06.2026 (обновлено: 17:21 16.06.2026)
Европарламент проголосовал за утверждение торговой сделки с США

Европарламент проголосовал за утверждение торгового соглашения с США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейский парламент проголосовал за утверждение торгового соглашения с США.
  • Спикер ЕП Роберта Метсола прокомментировала, что первое чтение парламента завершено.
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Европейский парламент проголосовал за утверждение торгового соглашение с США, следует из трансляции, за которой следил корреспондент РИА Новости.
"Принято, первое чтение парламента завершено", - прокомментировала итоги голосования евродепутатов спикер ЕП Роберта Метсола.
Результаты голосования в первом чтении ЕП еще должны быть одобрены Советом ЕС, после этого закон считается принятым.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США.
Впоследствии Трамп заявил, что провел разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и согласился дать ей время до 4 июля, чтобы Брюссель выполнил свою часть торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты будут применяться пошлинные ставки в размере 15%.
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