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Бублик проиграл Беллуччи в первом круге турнира в Халле - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Теннис
 
13:59 16.06.2026 (обновлено: 14:06 16.06.2026)
Бублик проиграл Беллуччи в первом круге турнира в Халле

Бублик не смог защитить титул на турнире в Халле, проиграв в первом круге

© Фото : Соцсети Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP)Александр Бублик
Александр Бублик - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Соцсети Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP)
Александр Бублик . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Бублик из Казахстана не смог выйти во второй круг теннисного турнира категории ATP 500 в Халле.
  • В стартовом матче Бублик уступил итальянцу Маттиа Беллуччи со счетом 6:7 (6:8), 1:6.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Представитель Казахстана Александр Бублик не смог выйти во второй круг теннисного турнира категории ATP 500 в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
В своем стартовом матче посеянный под седьмым номером Бублик уступил 74-й ракетке мира итальянцу Маттиа Беллуччи со счетом 6:7 (6:8), 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Halle Open
16 июня 2026 • начало в 12:40
Завершен
Маттиа Беллуччи
2 : 07:66:1
Александр Бублик
Календарь Турнирная таблица История встреч
Бублик не смог защитить чемпионский титул, завоеванный на прошлогоднем турнире в Халле.
Следующим соперником Беллуччи станет 51-я ракетка мира бельгиец Рафаэль Коллиньон.
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