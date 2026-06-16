Бублик проиграл Беллуччи в первом круге турнира в Халле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Бублик из Казахстана не смог выйти во второй круг теннисного турнира категории ATP 500 в Халле.
- В стартовом матче Бублик уступил итальянцу Маттиа Беллуччи со счетом 6:7 (6:8), 1:6.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Представитель Казахстана Александр Бублик не смог выйти во второй круг теннисного турнира категории ATP 500 в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
В своем стартовом матче посеянный под седьмым номером Бублик уступил 74-й ракетке мира итальянцу Маттиа Беллуччи со счетом 6:7 (6:8), 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут.
Halle Open
16 июня 2026 • начало в 12:40
Завершен
2 : 07:66:1
Бублик не смог защитить чемпионский титул, завоеванный на прошлогоднем турнире в Халле.
Следующим соперником Беллуччи станет 51-я ракетка мира бельгиец Рафаэль Коллиньон.