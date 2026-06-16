Дубль Касинтуры принес "Ахмату" победу над "Космосом" в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Грозненский "Ахмат" одержал победу над "Космосом" из Долгопрудного в товарищеском матче со счетом 6:0.
- Первый этап межсезонной подготовки "Ахмата" будет проходить в Новогорске до 20 июня, после чего команда отправится в Сербию.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над "Космосом" из Долгопрудного в товарищеском матче.
Встреча в Новогорске завершилась со счетом 6:0 в пользу "Ахмата". Дубль оформил Эгаш Касинтура (24-я и 46-я минуты), забивший первый гол с пенальти, также отличились Эральд Максути (20), Алексей Касаджиков (41) и Исмаэл Силва (77). Футболист "Космоса" отметился автоголом на 86-й минуте.
Первый этап межсезонной подготовки "Ахмата" будет проходить в Новогорске до 20 июня, после чего команда отправится в Сербию. Команда Станислава Черчесова планирует сыграть семь контрольных матчей в рамках сборов.
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