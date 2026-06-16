Рейтинг@Mail.ru
Дубль Касинтуры принес "Ахмату" победу над "Космосом" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:09 16.06.2026
Дубль Касинтуры принес "Ахмату" победу над "Космосом" в товарищеском матче

"Ахмат" победил "Космос" со счетом 6:0 в товарищеском матче

© Фото : Пресс-служба ФК "Ахмат"Футболисты клуба "Ахмат"
Футболисты клуба Ахмат - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Ахмат"
Футболисты клуба "Ахмат". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грозненский "Ахмат" одержал победу над "Космосом" из Долгопрудного в товарищеском матче со счетом 6:0.
  • Первый этап межсезонной подготовки "Ахмата" будет проходить в Новогорске до 20 июня, после чего команда отправится в Сербию.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над "Космосом" из Долгопрудного в товарищеском матче.
Встреча в Новогорске завершилась со счетом 6:0 в пользу "Ахмата". Дубль оформил Эгаш Касинтура (24-я и 46-я минуты), забивший первый гол с пенальти, также отличились Эральд Максути (20), Алексей Касаджиков (41) и Исмаэл Силва (77). Футболист "Космоса" отметился автоголом на 86-й минуте.
Первый этап межсезонной подготовки "Ахмата" будет проходить в Новогорске до 20 июня, после чего команда отправится в Сербию. Команда Станислава Черчесова планирует сыграть семь контрольных матчей в рамках сборов.
Ризван Уциев - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Уциев завершил карьеру после 19 сезонов в "Ахмате"
13 июня, 18:37
 
ФутболСпортДолгопрудныйСербияСтанислав ЧерчесовЭгаш КасинтураИсмаэл СилваАхмат
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Этчеверри
    Д. Медведев
    34
    66
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Сенегал
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ирак
    Норвегия
    1
    2
  • Футбол
    17.06 04:00
    Аргентина
    Алжир
  • Футбол
    17.06 07:00
    Австрия
    Иордания
  • Футбол
    17.06 20:00
    Португалия
    ДР Конго
  • Футбол
    17.06 23:00
    Англия
    Хорватия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала