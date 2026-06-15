Более 1,6 миллиона россиян смогут впервые проголосовать в ЕДГ-2026

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"В этом году у нас, несмотря на демографическую яму, больше чем один миллион шестьсот тысяч молодых людей потенциально могут впервые прийти на избирательные участки", — рассказала она на совещании ЦИК с комитетом Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном выборам.