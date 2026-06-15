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Более 1,6 миллиона россиян смогут впервые проголосовать в ЕДГ-2026 - РИА Новости, 15.06.2026
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12:25 15.06.2026 (обновлено: 13:40 15.06.2026)
Более 1,6 миллиона россиян смогут впервые проголосовать в ЕДГ-2026

Памфилова: 1,6 млн россиян смогут впервые проголосовать на выборах в ЕДГ-2026

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в Единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Подсчет голосов на выборах в Единый день голосования. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более полутора миллионов россиян смогут впервые проголосовать в единый день голосования.
  • В ЕДГ планируют открыть более 300 избирательных пунктов более чем в 150 странах.
  • Для безопасности россиян организуют досрочное голосование и экстерриториальные участки.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Более полутора миллионов россиян смогут впервые проголосовать в единый день голосования (ЕДГ), сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
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"В этом году у нас, несмотря на демографическую яму, больше чем один миллион шестьсот тысяч молодых людей потенциально могут впервые прийти на избирательные участки", — рассказала она на совещании ЦИК с комитетом Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном выборам.

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Памфилова также отметила, что в ЕДГ планируют открыть свыше 300 избирательных пунктов более чем в 150 странах. Для безопасности россиян организуют досрочное голосование и экстерриториальные участки.
Глава ЦИК добавила, что ДЭГ будут применять не более чем в 33 регионах.
Выборы в Госдуму, как ожидается, состоятся 20 сентября. Памфилова ранее отмечала, что, исходя из запроса избирателей, ЕДГ-2026 может продлиться три дня.
Всего в этот период пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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